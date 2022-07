Sécheresse : les conséquences sur nos habitations, notre faune et notre flore en Midi-Pyrénées

Ce mois de Juillet arrive en tête des mois de Juillet les plus secs depuis 1959 en France. À Toulouse par exemple, il est tombé seulement 0,6 mm de pluie, contre 40,1 mm normalement. Une sécheresse qui se fait déjà ressentir autour de nous, et qui peut avoir des conséquences sur nos habitations, nos arbres ou encore sur les animaux qui nous entourent.

Les habitations fragilisées

La conséquence la plus sérieuse des épisodes de sécheresse à répétition sur nos habitations, c'est qu'ils fragilisent les fondations. En particulier dans l'ex-région Midi-Pyrénées, où la terre est souvent argileuse et calcaire, et agit donc comme une sort d'éponge. "C'est la terre qui se sèche, et qui automatiquement, en même temps, n'est plus porteuse quoi. C'est un phénomène qui est assez inquiétant, parce qu'il se reproduit de plus en plus" alerte Roland Delzers, maçon, et président de la Capeb, qui représente notamment les entreprises du bâtiment, dans le Tarn-et-Garonne. Selon ce professionnel, il va falloir nécessairement s'adapter : "On fait des fondations beaucoup plus profondes (...) la sécheresse (...) elle peut descendre jusqu'à un mètre. Donc si on fait des fondations qui sont porteuses à trois mètres, trois mètres cinquante de profondeur, on aura un taux d'humidité et une stabilité des fondations".

La conséquence la plus visible de la sécheresse, ce sont les fissures dans les murs. Cela dit, toutes ne sont pas liées à la sécheresse. Celles qui partent du sol le sont le plus souvent; mais au plafond, elles peuvent n'être qu' "esthétiques (...) souvent longitudinales" précise Bruno Quentin, délégué départemental du CDIA, le Centre de documentation et d'information de l'assurance en Haute-Garonne. Avec l'augmentation des épisodes de sécheresse, et des dégâts sur nos maisons, ce spécialiste prévient : "Nous aurons à traiter effectivement de plus en plus de phénomènes, qui relèvent du fond de garantie, et c'est à ce titre là que les assureurs dans leur globalité s'inquiètent. Il faut rappeler que le fond de garantie c'est une taxe, et à priori ils vont plancher sur une augmentation de cette taxe, puisque ce fond là explose, tant sur la sécheresse que la problématique ". Une taxe payée par les contribuables via notamment leurs contrats habitations et auto. La taxe "catastrophe naturelle" y est prélevée obligatoirement.

La faune et la flore mises à rude épreuve

Les animaux et les plantes, eux aussi souffrent de la sécheresse. Les oiseaux par exemple; "Pour les espèces en période reproduction, c'est énormément de stress." explique Stephan Tillo, expert naturaliste (spécialiste faune) chez Ecotone à Labège. Avec la chaleur, la période d'alimentation pour les plus jeunes est réduite à certaines heures de la journée, ce qui peut avoir des conséquences sur les nichées, des petits qui meurent dans leurs nids. Les hirondelles y sont par exemple particulièrement exposées. Le comportement des oiseaux peut aussi se modifier : "Beaucoup d'espèces s'abreuvent via l'alimentation (...) les points d'eau : les zones arrosées, les flaques, les mares (...) peuvent attirer beaucoup plus d'animaux qu'en temps normal" détaille Stephan Tillo.

Pour ce qui est de la végétation, vous l'aurez peut-être remarqué, certaines plantes etcertains arbres souffrent cet été. Tous ne sont pas égaux. Ceux qui ont un réseau racinaire moins développé (souvent les arbres de pépinières qui ont grandit en pots et que l'on retrouve en ville) ou ceux ont de forts besoins en eau peuvent même mourir en cas de sécheresse persistante, comme celle que l'on connaît cet été, explique Stephan Tillo.

Vous aurez peut-être remarqué également que les arbres perdent beaucoup leurs feuilles cet été. Là encore, c'est possiblement lié à la chaleur : "C'est ce qui se passe à l'automne en fait. L'arbre se débarrasse de son feuillage pour se mettre en dormance. C'est un peu le même principe pendant les vagues de chaleur : en fait toutes les surfaces des feuilles, c'est des surfaces de transpiration. Du coup pour se protéger l'arbre peut spontanément perdre du feuillage" explique l'expert naturaliste, tout en précisant que cela peut également être un signe de maladie.