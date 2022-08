Sécheresse : des directeurs et propriétaires de golfs azuréens répondent aux critiques sur l'arrosage

Les golfs des Alpes-Maritimes sont critiqués sur le fait qu'ils sont autorisés à maintenir un certain niveau d'arrosage alors que c'est interdit pour les particuliers dans certaines zones en alerte sécheresse. Directeurs, propriétaires et joueurs répondent à France Bleu Azur.

De l'herbe verte sur plusieurs hectares en pleine sécheresse. Les golfs sont sous le feu des critiques sur la Côte d'Azur. France Bleu Azur a donné la parole à ses auditeurs qui ne comprennent pas les dérogations d'arrosage accordées au golf, notamment dans les zones où arroser les jardins est interdit quelle que soit l'heure et quelle que soit la quantité d'eau utilisée. Les agriculteurs se sont également exprimés à travers le président de la chambre d'agriculture du département. "C'est inadmissible. Aujourd'hui, les agriculteurs sont en alerte, on n'a pas non plus le droit d'arroser, pareil pour les communes. Et les golfs si ? C'est vraiment ridicule !" s'indignait Michel Dessus dans notre studio le 3 août dernier.

Un arrosage ciblé

Dans le cadre de ce débat, France Bleu Azur a proposé des interviews et des reportages à plusieurs golfs du département. Deux ont répondu favorablement. Pour commencer, le golf de Cannes-Mougins nous a ouvert ses portes. Étendu sur 65 hectares, il se situe sur la commune de Mougins, en vigilance sécheresse, le niveau d'alerte le plus bas. La loi interdit aux golfs l'arrosage de 9h à 19h et impose une réduction de 20% des prélèvements.

En arrivant sur place, on constate immédiatement que l'herbe est verte et arrosée, mais en dehors des zones de jeu, l'herbe est jaune, brûlée par le soleil et la chaleur. L'arrosage est en effet sectorisé. "On diminue au minimum voire on arrête complètement l'arrosage automatique et on arrose à la main, au tuyau", explique Olivier Villaeys. Le directeur général affirme également réaliser 30% d'économie d'eau sur les surfaces de jeux les plus proches des trous, 50 % pour les autres. "C'est plus que ce que nous impose la loi." Son golf expérimente aussi en ce moment une pelouse plus résistante à la chaleur et moins gourmande en eau, importée notamment des Emirats.

"On n'est pas des pollueurs, on a des normes comme tout le monde et on les respecte." - Olivier Villaeys, directeur général du golf de Cannes Mougins

L'autre argument avancé par ces professionnels est aussi celui de leur survie économique : "44 employés dépendent de moi et le golf fait partie de l'attractivité touristique du département", souligne Olivier Villaeys. "C'est mon métier", ajoute Nicolas Sebastiao, le propriétaire du golf country club de Nice, qui a lui aussi accepté de nous répondre. Son golf est situé sur la commune de Nice et est soumis aux règles de l'alerte renforcée. Il ne doit pas arroser de 9h à 19h comme à Mougins mais doit réduire ses prélèvements de 40 %. Il a donc complètement arrêté d'arroser "le practice", un terrain où les golfeurs peuvent tirer des balles sans mettre les pieds sur la pelouse. Ça représente la moitié de la surface totale de son golf de quatre hectares.

Par contre pour le reste, c'est plus compliqué puisqu'il n'a pas d'arrosage sectorisé, comme c'est le cas dans celui de Cannes-Mougins. Donc si la préfecture décide de passer en alerte crise, il ne pourrait pas arroser uniquement les greens (zone la plus proche du trou) comme c'est prévu dans la loi. Il perdrait donc l'intégralité de sa surface. "Nous allons être obligé d'investir, puisqu'il est probable que les sécheresse se multiplient dans les années à venir", explique-t-il.

Le loi et la morale

Les golfs qui nous ont ouvert leurs portes semblent donc en règles et partagent avec nous leur volonté de les respecter voire d'aller au delà. Mais dans ce débat autour de la consommation d'eau des golfs, il est aussi souvent question de la moralité d'accorder des dérogations d'arrosage à des entreprises qui proposent un loisir alors que des agriculteurs perdent leurs récoltes qui nourrissent la population par manque d'eau.

Cette question, nous l'avons aussi posée à Nicolas Sebastiao. "Je suis là pour travailler. Soit on respecte la loi, soit on est hors la loi. Si la loi me demandait de ne plus rien arroser, je n'arroserais plus. C'est même pas de savoir s'il y a une morale derrière tout cela. Au bout d'un moment, il faut aussi se demander si tout ce que nous avons fait durant les 30 dernières années, on est pas en train d'en payer le prix."