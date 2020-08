Sécheresse : les éleveurs mayennais pourront faucher ou faire pâturer leurs bêtes sur les terres en jachère

C'est une mesure qui doit permettre d'aider les éleveurs mayennais, dont les animaux manquent de fourrage à cause de le sécheresse. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, autorise les éleveurs à utiliser les surfaces en jachère avant le 31 août 2020 pour faire pâturer leurs troupeaux ou faucher pour produire du fourrage. La Mayenne fait partie des 47 départements où les éleveurs peuvent bénéficier de cette autorisation.

Quelles démarches ?

Ils pourront bénéficier "d'une reconnaissance de circonstances exceptionnelles pour valoriser les jachères et les garder déclarées en tant que surface d’intérêt écologique (SIE) même fauchées ou pâturées. Ces surfaces pourront ainsi continuer à être comptabilisées comme SIE pour l’octroi du 'paiement vert'", explique la Préfecture de la Mayenne.

"Pour bénéficier de cette disposition, les éleveurs doivent adresser un courrier à la Direction départementale des territoires (DDT), détaillant les difficultés rencontrées en raison de la sécheresse ainsi que la nécessité d'utiliser les jachères, et demandant en conséquence la prise en compte des circonstances exceptionnelles".

La Préfecture rappelle de que "l'objectif des SIE étant de préserver la biodiversité, il est demandé aux éleveurs ayant recours à cette possibilité, de le faire en prenant toute mesure adaptée pour préserver au mieux la faune et la flore sur ces parcelles (par exemple : fauche centrifuge, recours à des méthodes d'effarouchement, pression de pâturage limitée, etc.)".

En Mayenne, les bassins hydrographiques de la Mayenne amont, de la Mayenne médiane et aval et de la Sarthe aval sont en "Alerte", celui de l'Oudon est en "Alerte Renforcée" et celui de la Sarthe amont est en "Vigilance".