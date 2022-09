Sécheresse : les escargots aussi souffrent des fortes chaleurs

S'il y a un animal qui aime la pluie, c'est bien l'escargot ! Alors quand les précipitations manquent, forcément ils sont moins contents. Cet été, avec les épisodes de fortes chaleurs répétés, le gastéropode vit des périodes de stress qui affectent sa croissance. C'est ce qu'observe Dominique Rouyer dans son exploitation qu'il tient depuis quatorze ans à Armeau (Yonne).

"Les escargots d'Armeau" c'est un élevage composé uniquement de gros-gris. Une espèce originaire d'Afrique du Nord, donc assez résistante à la chaleur. Pourtant, de nombreux escargots sont encore loin de la maturité, alors que le ramassage commence dans quelques semaines.

Les escargots se mettent au ralenti

2022 est vraiment une année particulière pour lui, car c'est la première fois qu'il remarque un aussi grand écart dans les tailles des escargots de sa production. Certains sont proches de la maturité à 3,5 cm de diamètres, quand d'autres n'ont pas encore dépassé deux centimètres.

C'est la première fois que l'héliciculteur constate autant de disparité dans son élevage © Radio France - Lucas Bouguet

"Même s'il y a de l'herbe et qu'il y a de l'ombre, quand il fait chaud, les escargots se mettent au ralenti : ils végètent", constate l'héliciculteur.

Une baisse de rendement

L'élevage de Dominique Rouyer est important. Avec 1 800 000 gros-gris déposés dans ses parcs en avril, il arrive à maintenir une quantité moyenne de 8 tonnes. C'est en tout cas ce qu'il espère ramasser cette année. Pourtant, en 2018, année de référence pour l'exploitant, il avait récolté environ 13 tonnes, alors qu'il avait lâché 1 100 000 escargots.

C'est là, sur ces planches de bois, qu'une partie des 1 800 000 gros-gris grandissent © Radio France - Lucas Bouguet

Le dérèglement climatique impacte donc directement les gastéropodes. Si pour l'heure l'avenir de son entreprise n'est pas directement menacée, il sait qu'il devra s'adapter si les étés comme 2022 deviennent la norme. Il songe par exemple à bâtir une serre au-dessus des escargots pour pouvoir commencer la production plus tôt, et ramasser plus tard.