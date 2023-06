Sécheresse : les forestiers appellent à ne pas récolter le liège cette année

Après plusieurs mois de rares pluies dans les Pyrénées-Orientales et après un passage en situation de crise sécheresse mi-mai, les forêts du département souffrent des sécheresses à répétition ces dernières années. Affaiblis, les arbres sont plus fragiles et tombent plus souvent malades. Invité de France Bleu Roussillon ce jeudi, Bruno Mariton est expert forestier au Centre national de la propriété forestière (CNPF) dans les Pyrénées-Orientales, l'équivalent de l'Office national des forêts (ONF) pour les forêts privées.

Dans les Pyrénées-Orientales, près de 70% des forêts sont privées. L'enjeu est donc important. "Nous recommandons cette année aux propriétaires de ne pas lever le liège cette année, même si c'est une filière économique importante", explique Bruno Mariton.

Des symptômes déjà visibles sur les arbres

L'expert forestier décrit les carences sur la végétation. "Certains arbres manquent de feuilles, des branches mortes sont apparues, et puis les pins rougissent en peu de temps."