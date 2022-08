Loire-Atlantique : les jardineries tentent de sauver leurs plantes de la chaleur

Depuis le début de l'été, la jardinerie Atlantic Vert, à Rezé, voit sa fréquentation baisser. En cause notamment, la sécheresse et les restrictions d'eau. Le personnel s'adapte pour sauver les plantes, abîmées par la chaleur et le vent.

Depuis le début de l'été, les vagues de chaleur se multiplient en Loire-Atlantique, comme partout en France. Et cela rend le quotidien des jardineries compliqué, car les plantes s'abîment beaucoup.

Dans la jardinerie Atlantic Vert, à Rezé, de moins en moins de plantes sont en vente, à cause de cette chaleur. Celles encore en rayons ont les feuilles jaunies et asséchées. "Pour tout ce qui est à l'extérieur, dans la pépinière, nous avons stoppé nos achats. Nous allons attendre septembre pour ne pas avoir trop de perte", explique Elodie Riault, responsable du magasin.

Economiser l'eau

La jardinerie essaye également d'économiser l'eau au maximum, même si ce n'est pas toujours évident. "Les pots sont petits. Et forcément, avec les températures très élevées et sur le bitume, les plantes chauffent énormément", décrit la responsable. Alors, parfois, il faut trouver des astuces pour arroser de nouveau dans la journée, sans gaspiller trop d'eau : "On met des bassines dans la pépinière la nuit. Comme c'est arrosé par canon, les bassines se remplissent. On ne reprend pas le tuyau et on vient directement prendre l'eau dans les bassines".

Toutes les nuits, pour éviter le gaspillage, des bassines sont placées dans la pépinière pour récupérer l'eau de l'arrosage. © Radio France

Des plantes plus résistantes

Pour s'adapter aux températures de plus en plus élevées, Elodie Riault oriente désormais ses clients vers des plantes plus résistantes, comme des espèces méditerranéennes. Mais malgré tout, ces dernières souffrent en ce moment. La responsable de la jardinerie espère les voir reprendre vie, une fois l'été passé.