Sécheresse : les lâchers d'eau vers la Sèvre niortaise réduits au barrage de la Touche Poupard

Ne soyez pas étonné si vous constatez le niveau de la Sèvre niortaise baisser. La décision a été prise de réduire les apports en eau depuis le barrage de la Touche-Poupard compte tenu de la sécheresse extrême qui sévit dans le département des Deux-Sèvres. Le niveau du barrage actuellement est celui constaté habituellement début septembre.

Jusqu'ici, la Sèvre n'était pas en niveau d'alerte de crise "grâce au soutien d’étiage apporté par le barrage de la Touche Poupard. Toutefois, cette action palliative ayant débuté elle aussi précocement, le volume réservé pour cet usage a été impacté significativement en juillet. Aussi, le soutien d’étiage du barrage de la Touche Poupard sera réduit en août", indique dans un communiqué la SPL des eaux de la Touche Poupard.

Pouvoir remonter les niveaux en septembre

"Le but est de préserver des volumes au niveau des barrages pour pouvoir rehausser le débit en septembre où la situation sera sans doute la plus critique et la plus risquée pour la biodiversité", précise Pierre Nicol, le directeur de la SPL des eaux de la Touche Poupard.

Quant à la baisse sur ce mois d'août, Pierre Nicol explique avoir informé la Fédération de pêche et Deux-Sèvres nature environnement "pour qu'ils nous fassent remonter toute information, toute perturbation au niveau de la biodiversité pour que moi je puisse rehausser le débit si besoin. On reste très attentif à la mortalité piscicole par exemple".

Une baisse du niveau qui est déjà visible. "On a pu commencer à le voir à partir de la semaine dernière mais là vous allez voir la Sèvre descendre plus qu' d'habitude", indique Pierre Nicol. Le directeur de la SPL qui précise que "le soutien d’étiage du barrage de la Touche Poupard devrait rester constant sur le mois d’août. Sans précipitations significatives, la poursuite de la baisse du niveau de la Sèvre Niortaise résultera donc de l’assèchement progressif de ses différents affluents naturels".