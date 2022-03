Sécheresse : les pompiers de Côte-d'Or déjà mobilisés sur de nombreux incendies cet hiver

Douze incendies déjà depuis début mars, avec parfois d'importants moyens déployés par les services du SDIS 21 pour venir à bout des flammes tout près des vignes. Le patron des pompiers de Côte-d'Or fait le point et met en garde face à une situation exceptionnelle.

France Bleu Bourgogne : Colonel Régis Déza, on se croirait en plein été, que se passe-t-il ?

Régis Deza : Il se passe que ça n'a pas beaucoup plu cet hiver et qu'en plus, comme ça a bien gelé, la végétation de surface est sèche, il n'y a pas d'eau à l'intérieur et donc la moindre petite flamme -avec le problème du vent- fait que ça part. Un certain nombre de feux la semaine dernière, comme vous le dites, sont partis de phénomènes de l'écobuage, de gens qui brûlaient des sarments et c'est parti très vite dans la végétation à côté, sans que les personnes aient pu arrêter le feu. Et c'est parti dans les sous-bois.

On est intervenus pendant plusieurs heures pour essayer de lutter contre le déploiement. Parce qu'une fois que c'est dans la forêt, ça peut partir dans les buissons dans un certain nombre de choses et on est obligé de lutter dans des conditions assez particulières puisqu'il n'y a pas de chemins, ça peut être très abrupt. Donc, il y a un engagement assez fort de nos personnels que l'on forme depuis cinq ans de manière assez marquée pour lutter contre tous types de feux.

Qu'est ce que vous dites justement à ces professionnels qui sont dans les vignes, qui sont justement en extérieur ?

Régis Deza : Je leur dis simplement qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit ce type de pratiques et qu'il ne faut pas brûler dans ces conditions-là, surtout dans ces périodes très sèches. Le réchauffement climatique est là. Le réchauffement, la sécheresse pour la végétation est là, donc il faut adapter les pratiques par rapport aux nouveaux risques qui se présentent à nous.

De votre côté, vous en parliez à l'instant, la formation des pompiers est importante pour faire face à cette nouvelle donne climatique ?

Régis Deza : On a aujourd'hui près de 460 sapeurs pompiers qui sont formés aux feux de forêt. On a acheté de nombreux camions citernes feux de forêt pour pouvoir renouveler notre parc. On répartit la formation des personnels sur l'ensemble du département parce que ce risque est présent sur l'ensemble du département.

Ça veut dire que vos pompiers vont se former dans le sud de la France, par exemple ?

Régis Deza : Il y a un cadre de formation national et, dans ce cadre, un certain nombre de nos collègues partent avec les autres d'autres départements dans des colonnes organisées par la zone. Tous les étés, depuis depuis trois ans, dans le sud de la France, ça permet à nos collègues de s'aguerrir à ce type de pratiques parce qu'on sait que d'ici 2030 à 2035, on aura à peu près les mêmes risques que dans l'Ardèche.

Ça veut dire que vous, dans vos têtes, vous êtes déjà dans ce réchauffement climatique dans les dix, quinze, vingt ans à venir ?

Régis Deza : Le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques va être révisé à la demande du préfet. Et, comme vous le dites, moi, j'ai demandé avec les élus et le préfet qu'il y ait une thématique spécifique pour se préparer au réchauffement climatique. Les risques de feux de forêt qui existent dans le Sud, seront chez nous d'ici 15 ans.

Les nouvelles technologies peuvent aider aussi. On a vu que les drones sont assez présents maintenant sur les sites d'intervention des pompiers ?

Régis Deza : On a la chance d'avoir une des équipes drones les plus performantes de France et on l'utilise sur tout type de feu aujourd'hui ou tout type d'intervention de ce type. Il est clair que sur le feu, la semaine dernière, le drone nous a permis de voir par où il fallait accéder, de voir quels étaient les points chauds avant de partir. On a des caméras thermiques qui permettent, avant de laisser le site, d'être sûr que le feu derrière nous.