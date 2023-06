Sécheresse : les premières restrictions d'eau de l'été 2023 en Alsace pour 150 communes du Bas-Rhin

Il est désormais interdit de remplir des piscines dans un peu plus de 150 communes du sud-ouest du Bas-Rhin. Tout le sud ouest du Bas-Rhin : le bassin « Bruche, Mossig, Ehn, Andlau, Giessen, Liepvrette » est placé en alerte sécheresse par la Préfecture à partir du 23 juin. Pour les particuliers, il est aussi interdit d'arroser les pelouses, les espaces verts, les potagers et les terrains de sport entre 10 heures et 18 heures.

Tout le nord du département passe par ailleurs en vigilance. Ici pas de restriction dans l'usage de l'eau, mais un appel aux citoyens à modérer sa consommation. Désormais seule une partie de la vallée du Rhin est encore en situation normale.

Une petite partie seulement du territoire du Bas-Rhin est encore en situation normale sur la carte de la sécheresse. - DDT

Dans le Haut-Rhin, la Préfecture avait appelé dès le mois de mars à modérer sa consommation d'eau .