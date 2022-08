Sécheresse : les producteurs de sel de Noirmoutier travaillent non-stop depuis plus de 40 jours

On n'est que début août mais les producteurs de sel de Noirmoutier ont déjà battu la récolte record de 2019. Cet été, les 95 qui font partie de la coopérative (l'île compte 120 saulniers) vont produire plus de 4.000 tonnes de sel puisque, eux, profitent de la sécheresse.

C'est effectivement exceptionnel

"C'est effectivement exceptionnel", confie la présidente de la coopérative, Élisabeth Wattebled, chez nos confrères de France Info. À tel point qu'à eux aussi, le manque de pluie commence à poser problème. "C'est même trop, parce que là, on a les marais qui sont en train d'échauder, comme on dit. C'est à dire qu'à un moment donné, on a une plage de tir optimale pour faire le plus de sel qui est, en gros, entre 280 grammes par litre et 400 grammes par litre de saturation. Et si on dépasse, si on est sur-saturé, en fait les rendements s'effondrent. Donc même pour la production de sel, c'est trop".

Élisabeth Wattebled souhaite donc qu'il pleuvent. Aussi pour que les saulniers puissent se reposer. "Oui, parce qu'on est au 44ème jour de travail, sans pause".