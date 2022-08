Sécheresse : les professionnels restreignent certaines locations de bateaux sur la Mayenne

Le niveau de la Mayenne baisse à cause de la sécheresse : la préfecture a donc pris un arrêté pour réglementer le passage des bateaux dans les écluses. Les professionnels se sont adaptés à la nouvelle réglementation et restreignent certaines locations.

Avec les fortes chaleurs et la sécheresse de ces dernières semaines en Mayenne, le niveau d'eau de la rivière Mayenne baisse : depuis deux semaines un arrêté préfectoral réglemente donc le passage des bateaux dans les écluses. Cette nouvelle réglementation oblige les professionnels à restreindre certaines locations. À la Halte Fluvial de Laval, par exemple les locations ne durent pas plus de 30 minutes, comme pour les pédalos et les petit bateaux électriques qui vont de l'écluse de Bootz à celle d'Avesnières.

Les plaisanciers doivent souvent faire la queue pour passer une écluse sur la Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

Une file d'attente aux écluses

Les plaisanciers qui arpentent la Mayenne doivent faire la queue aux écluses. Les bateaux sont désormais regroupés pour pouvoir passer afin de préserver les ressources en eau. En fonction de la taille, jusqu'à trois bateaux par heure peuvent passer les écluses. "On a attendu trois quarts d'heure à une écluse, parce qu'un bateau était passé juste avant. Pas de chance, mais on essaye de trouver un coin à l'ombre et on attend", confirme Alain qui possède son propre bateau.

Les clients ne connaissent pas forcément la réglementation en vigueur. La Halte Fluviale doit donc refuser beaucoup de clients. "On a des demandes pour aller plus loin sur la journée ou la demi-journée", explique Arnaud Le Mortellec, agent d'accueil à la Halte Fluvial. Un seul bateau, le plus grand, le Vallis Guidonnis, a une dérogation pour transporter des clients le temps d'une balade sur la Mayenne. L'arrêté préfectoral pourrait rester en vigueur jusqu'au retour de la pluie, ce qui permettrait au niveau de la Mayenne de remonter.