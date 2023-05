Sécheresse : les Pyrénées-Orientales passent en niveau crise

Face à une sécheresse historique "dont l'intensité n'a pas d'équivalent depuis le début des relevés météorologiques", la préfecture des Pyrénées-Orientales vient donc de publier l'arrêté officialisant le passage en "crise sécheresse" à compter de ce mercredi 10 mai. Cela concerne les bassins versants et nappes de l'Agly et de la Têt ainsi que les nappes des Aspres et de la bordure côtière. Un arrêté accompagné de nouvelles mesures de restriction d'usage de l'eau. L'objectif étant "d'atteindre un maximum d'économie d'eau avec un minimum d'impact économique, social et environnemental".

Agriculture

Pour les zones en niveau crise, les prélèvements agricoles sont interdits, toutefois restent possibles :

- L’arrosage des arbres, arbustes et vignes en réduisant les prélèvements de 80 % pour les systèmes d’irrigation gravitaire et de 50 % en système d’irrigation localisée (goutte à goutte, micro aspersion).

- L’arrosage des cultures maraîchères en plein-champs en réduisant de 80 % les prélèvements en système d’irrigation gravitaire, de 50 % en système d’irrigation localisée, ou de 40 % pour les cultures sous-abri.

- L’arrosage des cultures hors-sol sans en réduisant les prélèvements de 30 %.

- L’arrosage des arbres, arbustes et vignes plantés de moins de 3 ans est autorisé en réduisant les prélèvements de 50 %.

- L’abreuvement des animaux, sans restriction.

Arrosage

Les interdictions déjà en vigueur restent valables (pelouse, ronds-points, espaces verts, massifs fleuris, jardinières...), avec toutefois quelques dérogations :

Dans les communes ayant ratifié la charte d'engagement sécheresse, les potagers vivriers pourront être arrosés deux jours par semaines, entre 20h et 2h, à condition que l'eau ne provienne pas de canaux d'irrigation. Dans ces communes l'arrosages des plants d'arbres et des arbustes de moins de 2 ans sera également possible, toujours entre 20h et 2h du matin, dans la limite de 20% des volumes habituels, et sous réserve de la mise en place d'un paillage végétal.

La préfecture autorise aussi les eaux de réutilisation pour l'arrosage des terrain de sport et des greens de golf.

Lavage

Les station de lavage de voitures peuvent rester ouvertes à condition qu'elles soient équipées d'un système de recyclage de l'eau (minimum 70% d'eau recyclée).

Le nettoyage des voiries et des terrasses reste autorisé en cas d'impératif sanitaire.

Piscine, bassins et plans d'eau

Le remplissage et l'appoint en eau des piscines et bassin à usage privé reste interdit. Seule exception : s'il est avéré que l'absence de mise en eau porte atteinte à l'intégrité du bassin nouvellement construit.

Comme prévu, la vente de piscine hors-sol est désormais interdite. Tout comme l'utilisation des bains à remous et des spas, sauf s'ils sont raccordés à un système de récupération totale et de réusage des eaux.