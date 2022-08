Sécheresse : dix questions pour bien comprendre les restrictions d'usage de l'eau

Un nombre toujours croissant de territoires français basculent en situation de crise sécheresse. En août, la majorité des départements est concernée entièrement ou partiellement par le plus haut niveau d’alerte. France Bleu vous aide à comprendre les principales restrictions et interdictions.

Toujours pas de pluie à l’horizon pour la plupart des départements français. La liste des territoires en situation de crise sécheresse s’allonge presque tous les jours. En ce mois d'août, la majorité des départements est concernée à plus ou moins grande échelle. Avec le niveau de crise ou stade 4, le plus élevé, les interdictions et restrictions sont nombreuses. France Bleu vous aide à y voir plus clair.

Pour commencer, il faut comprendre que les préfectures s’appuient sur des arrêtés-cadres et un guide, consultable sur le site du ministère de la transition écologique, pour établir la liste de ce qui est autorisé ou limité. Mais d’un département à l’autre, certains aspects peuvent varier. Les services de l’Etat s’adaptent à la réalité du terrain.

Néanmoins, l’objectif reste le même partout : en cette période de sécheresse, il faut éviter que l’eau potable soit gaspillée dans des usages qui ne sont pas indispensables.

Les explications ci-dessous sont données pour le niveau de crise. Pour savoir où en est votre département ou votre commune, consultez notre article ou le site internet de votre préfecture.

Puis-je remplir la piscine gonflable des enfants ?

En situation de crise, il est interdit de remplir et même de remettre à niveau les piscines, enterrées comme hors sol. Pour les autres niveaux d’alerte, la mise à niveau est acceptée sous certaines conditions. Mais de nombreux arrêtés précisent que l’interdiction s'applique aux piscines “de plus de 1 mètre cube”. Conclusion : une petite piscine gonflable ou un petit jacuzzi, ça passe. Reste à savoir l’intérêt de se prélasser dans un spa par temps de sécheresse.

Peut-on nettoyer les terrasses ou les trottoirs ?

Les particuliers n’ont pas le droit de laver leurs terrasses ou façades eux-mêmes. Sur l’espace public, les collectivités sont encore autorisées à le faire seulement pour des “impératifs sanitaires ou sécuritaires".

Je peux arroser mes tomates mais pas mes géraniums ?

L'arrosage des potagers est généralement autorisé, mais pas en journée, seulement après 20h, à la main ou par goutte à goutte. Et encore pas partout : dans le Doubs, vous n’arrosez vos légumes que si vous utilisez un récupérateur d’eau de pluie. En revanche, fini l’arrosage des fleurs et plantes d’ornement, à moins -là encore- que vous recycliez l’eau de pluie (mais à quand remontent les dernières précipitations ?). L'utilisation de l'eau en provenance d'un puits de captage est proscrite.

Cette interdiction valable pour les particuliers comme pour les collectivités. A Colmar, la ville a demandé une dérogation pour préserver son “capital environnemental”, mais dans de nombreuses communes, on joue le jeu. Epinal, par exemple, a décroché ses 650 jardinières.

Et lors de leurs contrôles, les agents de l’office français de la biodiversité et de la direction départementale des territoires n'hésitent pas à scruter les bacs et les pots de fleurs.

Signalons à Châtellerault, l’initiative originale prise depuis 16 ans par la municipalité : elle traite et réutilise l’eau de vidange de sa piscine pour arroser les espaces verts sans utiliser d’eau potable.

Et les cultures ?

L’irrigation des cultures est un cas pour lequel chaque département évalue les mesures en fonction des enjeux, de l’état de la ressource en eau et des modes de prélèvement. En Haute-Saône, par exemple, un département où "l’irrigation est peu présente”, précise Didier Chapuis, directeur départemental des territoires, l’arrosage des grandes cultures est interdit.

En revanche, les cultures de plein champ comme les oignons et les pommes de terre, de même que les cultures maraîchères, peuvent être irriguées la nuit. Dans le Bas-Rhin, où une partie du territoire est en crise, les maraîchers, les arboriculteurs et les cultures de semence bénéficient d’une dérogation très encadrée.

En Haute-Saône, il n’y a pas de restriction pour ceux -collectivités ou particuliers- qui utilisent des réserves d’eau de pluie. C’est aussi une façon d'encourager les bonnes pratiques, ajoute Didier Chapuis

Un dispositif pour récupérer l'eau de pluie dans une maison individuelle. © Maxppp - Bruno Levesque

Pour abreuver le bétail, il n’y a évidemment pas de restriction. Mais la chaleur a des répercussions sur le bien-être des animaux.

C’est quoi cette exception pour les golfs ?

L’exception suscite beaucoup de commentaires : les exploitants des golfs ont en effet la possibilité d’arroser le green, c’est-à-dire la partie plate qui entoure le trou. C’est toutefois assez limité par rapport à l’ensemble de la surface. Les arrosages ont lieu de nuit, en diminuant de 70% l’utilisation de la ressource en eau.

Les golfs bénéficient de ces aménagements dans la mesure où ce sont des entreprises “qui ont des dettes, qui génèrent un chiffre d’affaires, qui ont des salariés” rappelle à France Bleu Besançon Philippe Portal, sous-préfet du Doubs.

Et les autres terrains de sport ? En situation de crise, l'arrosage est interdit, avec des adaptations possibles pour les stades qui accueillent des clubs professionnels et des compétitions à enjeu national. “On cherche des solutions qui évitent d’utiliser de l’eau potable” commente-t-on encore dans le Doubs.

Dans le Calvados, par exemple, sur la portion du territoire en crise, l’arrosage des stades et pistes hippiques est possible de façon hebdomadaire, dans la nuit du jeudi au vendredi.

Puis-je prendre une douche sur la plage ?

Le cas des fameuses douches de plage a alimenté les conversations dès le début de l’été. Concrètement, rien n'interdit d’aller se rincer après un bain de mer, mais des municipalités ont pris les devants en coupant le robinet d’accès à l’eau potable comme sur le littoral des Landes ou en Normandie. Et beaucoup réfléchissent à des solutions qui concilient à l'avenir bien-être des baigneurs et préservation de la ressource.

A Hyères, dans le Var, une douche de plage est coupée pour économiser l'eau. © AFP - MAGALI COHEN

Ai-je le droit de nettoyer ma voiture dans une station de lavage ?

Encore possible dans les zones en “alerte renforcée”, le recours aux stations de lavage pour les véhicules est interdit en période de crise, sauf raisons de sécurité pour des véhicules professionnels, comme les ambulances. Quel que soit le niveau d’alerte, le lavage à domicile est interdit.

Pour les bateaux et engins nautiques, c’est interdit aussi, sauf en cas d’obligation réglementaire ou technique.

Et les fontaines ?

A tout niveau d’alerte, l’alimentation des fontaines privées et publiques est interdite si elles fonctionnent en “circuit ouvert” et sont branchées sur le réseau d’eau potable. C’est ainsi que Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse a dû se résoudre à couper l’eau de ses 41 célèbres fontaines.

L'arrêté préfectoral interdit de faire fonctionner les fontaines en circuit ouvert, comme celles de Pernes. © Radio France - Adèle Bossard

Et les industriels, ils font des efforts ?

Les entreprises industrielles doivent également réduire leurs prélèvements d'eau et reporter les opérations exceptionnelles qui seraient gourmandes ou polluantes. Certaines industries sont déjà soumises à des arrêtés spécifiques du fait de leur activité, ce qui signifie qu’elles ont intégré des mesures d’économie en eau dans leurs processus de fabrication.

Qu’est-ce que je risque si je ne respecte pas ces mesures ?

Si vous ne respectez pas les restrictions et interdictions, vous risquez 1.500 euros d'amende en tant que particulier, 3.000 euros en cas de récidive. Et ça peut monter jusqu'à plus de 7.000 euros pour un professionnel, entreprise ou une exploitation agricole.

Des contrôles sont réalisés par l’Office français de la biodiversité qui a en charge la “police de l'environnement”. La priorité est à la pédagogie, déclarait fin juillet son directeur Pierre Dubreuil à l’AFP, mais "des amendes ont bien été dressées depuis le début de l'été". A cette époque, l’OFB comptabilisait 4.000 contrôles effectués, environ 400 procédures en cours, allant du rappel à la loi à l'amende.

Juridiquement, les arrêtés sont pris pour trois mois, mais ils pourront être suspendus plus tôt si la situation s’améliore.