Sécheresse : les restrictions d'usages de l'eau harmonisées dans le sous-bassin de l'Adour

Comment évaluer la ressource en eau ? À partir de quand mettre en place des mesures de restrictions ? Et quelles types de restrictions mettre en place ? C'est l'objectif d'un arrêté cadre pris par la Préfecture des Landes, qui coordonne l'ensemble du sous-bassin de l'Adour. Ce dernier couvre quatre départements : Landes, Gers, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques donc autant de Préfectures, avec au fil du temps un millefeuille de règles. Avec ce nouvel arrêté la Préfecture des Landes entend clarifier, simplifier et harmoniser les règles pour les particuliers, les industriels, les agriculteurs et les collectivités dans ces quatre départements.

"Il y avait des mesures qui se superposaient et qui n'étaient pas cohérentes. C'est la volonté de donner un cadre plus cohérent, de prévoir des mesures de gestion qui soient les plus territorialisées et les plus fines possibles" explique Françoise Tahéri, Préfète des Landes.

L'arrêté interdépartemental prévoit ainsi quatre niveaux différents : Vigilance - Alerte - Alerte Renforcée - Crise. Pour chacun d'entre eux des mesures correspondent suivant si vous êtes un particulier, un industriel, un agriculteur ou une collectivités.

Par exemple le niveau de Vigilance se limite à une communication et un appel à économiser la ressource.

Le niveau d'Alerte, lui, prévoit des premières restrictions comme par exemple l'interdiction d'arroser les pelouses, les massifs fleuris, les jardins d'agrément, les espaces verts ou les golfs de 8h à 20h, il est interdit d'arroser les jardins potagers et les terrains de sports de 13h à 20h et les agriculteurs sont limités par des tours d'eau un jour sur quatre.

En cas d'Alerte renforcée, les tours d'eau des agriculteurs passent à 2 jours sur quatre, l'arrosage des jardins potagers et des terrains de sport est interdit de 8h à 20h, et il est désormais interdit d'arroser les pelouses, massifs fleuris, jardin d'agreement et espaces verts.

Enfin, en cas de Crise, les prélèvements pour l'irrigation sont interdits, l'arrosage des terrains de sports est interdit sauf pour les compétitions nationales ou internationales et seulement de 8h à 20h deux jours par semaine, le lavage des véhicules est interdit sauf pour les véhicules sanitaires ou encore le remplissage et la remise à niveau des piscines sont interdits également.

Le principe est simple, désormais. Lorsqu'un secteur du sous-bassin de l'Adour franchit un seuil d'alerte, le Préfet concerné prend un arrêté pour faire appliquer localement les mesures correspondantes au niveau (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise).

Les mesures pour le grand public suivant les différents niveaux :

Les mesures pour les agriculteurs suivant les différents niveaux :

