Sécheresse : les Varois appelés à économiser l'eau en Dracénie

L'agglomération Dracénie Provence Verdon lance une campagne de sensibilisation à destination de ses habitants : "Agissons ensemble". Face à la sécheresse et aux ressources en eau qui diminue, il faut faire des économies.

C'est un appel à la responsabilité collective que lance l'agglomération Dracénie Provence Verdon à travers une campagne de sensibilisation : sur les bus ou sur des affiches dans les communes, les 100.000 habitants de l'agglomération sont appelés à économiser l'eau en changeant leurs habitudes. Des flyers doivent être prochainement distribués aux enfants dans les écoles.

L'hiver le plus sec depuis 20 ans

Le constat est sans appel : études à l'appui, il ressort que l’hiver 2021/2022 est le plus sec depuis 20 ans : il est tombé 336 mm d’eau en six mois cet hiver, alors que la moyenne sur 20 ans est de 550 mm. Les prévisions de l'été prochains ne sont guère optimistes. Par ailleurs, l'analyse des ressources en eau du secteur montre que les niveaux des nappes phréatiques de fin avril sont équivalents à ceux d'un mois de juillet voire de fin d'été dans certains secteurs.

En 2021, certaines communes comme Bargemon et Lorgues avaient déjà subi des coupures sur leur réseau d'eau potable. Pour ne pas en arriver là, l'agglomération demande une prise de conscience collective, et même "une révolution psychologique", explique son président Richard Strambio, également maire de Draguignan et élu régional. A titre d'exemple, Richard Strambio n'a pas remis en service les fontaines de sa commune, "même si elles sont en circuit fermé".

Les gestes à favoriser sont assez simples et déjà connus pour la plupart.

Au jardin, du bon sens

Recyclez les eaux de nettoyage et collectez les eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts et l’entretien/nettoyage des extérieurs

Paillez et amondez la terre avec du broyat sur vos plantations pour limiter l’évaporation et le dessèchement du sol. C’est encore plus efficace si le sol a été biné.

Privilégiez les plantes endémiques économes en eau et résistantes à la chaleur et au vent

Améliorez l’arrosage : arrosez tard le soir ou tôt le matin, pour éviter une évaporation trop rapide. Il est normal que la pelouse jaunisse en été, c’est mieux de ne pas arroser du tout !

Préférez de la prairie à la pelouse, les "mauvaise herbes", pâquerettes et pissenlits améliorent la biodiversité et la porosité de votre sol, ce qui retient mieux l’eau.

La permaculture permet de mieux organiser votre potager : les plantes seront moins gourmandes en eau.

Supprimez tout fongicide et autre produit chimique, car vous aurez renforcé votre sol naturellement et l’eau ne sera plus un problème. Vous réduirez aussi la pollution des eaux du territoire.

Limitez le remplissage des piscines, de préférence en avril ou mai. Ne vidangez pas vos piscines, nettoyez-les et préférez l’hivernage.

Lavez les véhicules dans les stations de lavage, ou à l’éponge plutôt qu’au jet. Réduisez considérablement le nombre de lavages.

A la maison, on se limite et on contrôle ses installations

Vérifiez régulièrement que votre installation n’a pas de fuite : notez les chiffres du compteur avant de vous coucher et juste au réveil. S’il y a une différence, c’est que vous avez une fuite.

Préférez les douches aux bains, cela réduit la consommation d’eau à la salle de bain.

Aux toilettes, préférez une chasse d’eau à deux boutons. Le petit bouton délivre 3 litres contre 6 pour le gros bouton.

Les toilettes sont fréquemment sujettes à des fuites. Vérifiez que vous n’avez pas d’écoulement.

Équipez votre domicile d’économiseur d’eau et de régulateur de débit.

Il existe des pommeaux de douche connectés, qui vous indiquent la quantité d’eau utilisée. Vos enfants se prendront au jeu et vous ferez des économies sur la facture !

A savoir, La Préfecture du Var met à jour toutes les mesures de sécheresse dans le département ainsi que les stades de vigilance : http://www.var.gouv.fr/le-point-sur-la-secheresse-dans-le-var-a10795.html