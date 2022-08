Sécheresse : les villes de la Loire et de Haute-Loire s'adaptent

Alerte, crise : la sécheresse s'est installée et dure dans la Loire et la Haute-Loire. Et les communes doivent s'adapter pour respecter les restrictions pour préserver l'eau.

Les niveaux d'eau dans la Loire et la Haute-Loire sont au plus bas. Saint-Etienne et le sud-est de la Loire ont été placés par la préfecture en situation de crise, le niveau d'alerte maximal. Une majorité du département de la Loire est au niveau inférieur, en "alerte renforcée", tout comme la Haute-Loire. Ces données sont d'ailleurs disponibles sur le site propluvia.fr

Alors les communes s'adaptent pour respecter les restrictions en vigueur selon leur zone. A Saint-Etienne et Firminy, c'est le niveau de "crise", avec une totale interdiction d'arroser les fleurs et les terrains de sport entre autres. Des restrictions s'appliquent aussi aux particuliers.

Retrouvez les détails des restrictions selon les zones sur le site internet de la préfecture.

Les pelouses de la ville de Firminy ne seront donc plus arrosées. Par contre, impossible de laisser les stades s'abîmer. Leur arrosage sera donc très réduit et activé tôt le matin. A Saint-Etienne, la mairie explique qu'il faut préserver le gazon de trois stades (Michon, Roger Roché et Dury) qui accueilleront des équipes professionnelles de la Coupe du monde de rugby l'an prochain. Le stade de l'Etivallière, accueillera aussi des rugbymans et des équipes pour les JO 2024. Et si l'herbe se dégrade, il faudra refaire toute la pelouse après l'été et la municipalité estime qu'elle ne sera pas dans les temps pour les compétitions et cela représenterait aussi un coût très important, nous a-t-on expliqué.

Carte des zones en situation d'alerte à la sécheresse dans la Loire au 25 juillet 2022. - Site internet de la préfecture de la Loire.

Dans les zones en "alerte renforcée", il y a un peu moins de restrictions, à la fois pour les particuliers et les villes. Mais les arrosages des massifs fleuris sont toujours interdits par exemple. Au Puy-en-Velay, la municipalité a donc décidé de mettre à l'abri les jardinières qui étaient dans les rues. A l'ombre, les fleurs auront donc moins besoin d'eau. Et même situation à Montbrison, où les fleurs suspendues seront retirées, mais pas conservées. Elles seront remplacées par des plantes plus résistantes au soleil.

Les fleurs suspendues seront retirées, mais pas conservées. Elles seront remplacées par des plantes plus résistantes au soleil. © Radio France - Mathilde ERRARD

Mais la situation pourrait encore s'aggraver. Les villes dans les zones en "alerte renforcée" pourraient très probablement passer en situation de "crise". Dans ce cas, les deux piscines de l'agglo Loire Forez pourraient fermer, même si c'est un équilibre difficile à trouver, entre le besoin de conserver des lieux de baignade pendant l'été et économiser l'eau en fermant ces lieux qui en consomment beaucoup, explique le maire de Montbrison, Christophe Bazile : "Avec les pataugeoires et les bassins, il y a une perte d'eau avec le passage des baigneurs et l'évaporation. Et il y a aussi les douches. Et les piscines doivent régulièrement renouveler l'eau des bassins pour des raisons sanitaires" .

La ville Saint Etienne, qui est déjà en zone de crise, elle, a tranché et a fermé deux piscines sur quatre cet été : les piscines Grouchy et Pierre Poty sont fermées. Le complexe Yves Nayme et les bassins extérieurs de Raymond Saumet, eux, sont ouverts.