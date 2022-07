Sécheresse : les Vosges passent en alerte renforcée, le préfet prend des mesures de restriction

La sécheresse s'aggrave dans les Vosges, où la Moselle Amont et la Saône franchissent le niveau d'alerte renforcée, tandis que la Saône est en alerte. La préfecture va donc prendre un arrêté pour restreindre l'usage de l'eau. Tout le monde est concerné : particuliers, entreprises, collectivités

Avec quinze jours d'avance sur les dernières années, les bassins de la Moselle Amont et de la Saône passent en alerte renforcée dans le département des Vosges, lundi 18 juillet. Vu le niveau, bas, de la Meuse, les autorités viennent de placer le troisième cours d'eau en alerte. Des restrictions de l'usage de l'eau vont donc s'appliquer, que ce soit à destination des collectivités et des entreprises, ou encore des particuliers. En Meurthe-et-Moselle, par exemple, les jardiniers ne peuvent pas arroser leurs parcelles entre 9h et 20h, à compter de ce lundi.

De plus en plus tôt

"Ce qui est inédit, c'est de prendre ce type de mesures à la mi-juillet, alors que ce type de restrictions n'intervenait qu'au début du mois d'août", rapporte Yves Séguy. Cet arrêté s'accompagnera d'un renforcement des contrôles, à la fois par la Dréal, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la Direction départementale des Territoires dans les Vosges, les agents de l'Office français de la biodiversité, voire de la gendarmerie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vu les prévisions de Météo France pour cet été, les autorités s'attendent à activer l'ultime stade, le niveau de crise. Des mesures encore plus fortes pourraient ainsi être mises en œuvre.