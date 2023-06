Sécheresse : levées partielles des restrictions d'eau en Vaucluse

Les pluies fréquentes et abondantes du printemps portent leurs fruits en Vaucluse. La préfecture lève les restrictions d'eau sur tous les bassins, mis à part les Sorgues et le Lez Provençal-Lauzon, maintenus respectivement en alerte et alerte renforcée. Cependant, l'ensemble du département reste en état de vigilance. La préfète incite donc à conserver "de bonnes pratiques et à réduire au strict nécessaire sa consommation d'eau".

La préfecture rappelle également qu'en cas de nouveau déficit de précipitations, ces restrictions pourraient être réactivées.