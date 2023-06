Sécheresse : malgré les fortes pluies, la situation s'aggrave dans l'Indre

Il a beaucoup beaucoup plu ces derniers jours sur le Berry . Mais l'eau est tombée très fort et très soudainement sur des sols extrêmement secs. "Cette eau tombée du ciel, elle a surtout ruisselé ou a été absorbée par la végétation", a expliqué Florentin Cayrouse, prévisionniste de l'association Météo Centre, invité de France Bleu Berry ce vendredi 23 juin . "Peut-être qu'une infime partie va s'infiltrer, mais pas suffisamment pour remplir les nappes phréatiques".

ⓘ Publicité

"Cette eau qui a ruisselé a fait gonfler les rivières, mais dans quelques jours ce sera fini, poursuit-il. Ça ne pénètre pas dans les sols". Résultat : après avoir effectué un point sur la situation hydrologique du département mercredi 21 juin, le comité restreint de l'Observatoire des ressources en eau (ORE) a constaté que la sécheresse était toujours bien présente.

Deux nouveaux bassins en situation de crise

La préfecture de l'Indre a donc décidé de relever les bassins de la Creuse en alerte, et ceux de l'Anglin amont et de la Ringoire au niveau de crise. La mesure prend effet samedi 24 juin. Le détail de l'arrêté est à retrouver sur le site de la préfecture .

Dans le détail, voici la situation des bassins du département :

Vigilance (niveau 1) : Anglin aval, Cher, Claise, Fouzon, Gartempe, Indre aval, Modon, Trégonce (gestion volumétrique)

: Anglin aval, Cher, Claise, Fouzon, Gartempe, Indre aval, Modon, Trégonce (gestion volumétrique) Alerte (niveau 2) : Théols, Creuse

: Théols, Creuse Alerte renforcée (niveau 3) : Arnon, Indrois-Tourmente

: Arnon, Indrois-Tourmente Crise (niveau 4) : Anglin amont, Indre amont, Bouzanne, Ringoire (hors gestion volumétrique), Ringoire (gestion volumétrique), Trégonce (hors gestion volumétrique).

Quelles sont les restrictions mises en place ?

Particuliers, entreprises, agriculteurs, collectivités : tout le monde est appelé à être responsable dans sa gestion de l'eau. En fonction de la situation de chaque bassin, des restrictions d'usage de l'eau sont prises. Pour les bassins en alerte renforcée et en crise, il est par exemple interdit d'arroser la pelouse entre 10h et 18h (entre 8h et 20h pour les jardins potagers).

Si vous habitez dans une zone placée en niveau 2, 3 ou 4, il est interdit de remplir ou de vidanger votre piscine (si elle fait plus d'un mètre carré). Il y a également des interdictions de remplissage pour certains plans d'eau, bassins et étangs. Il existe aussi des restrictions pour l'arrosage des golfs, ainsi que pour l'irrigation agricole.