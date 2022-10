Sécheresse : malgré les pluies, la Haute-Vienne reste en état de crise renforcée

A l'issue d'une réunion du comité sécheresse, ce mardi 18 octobre, la préfète de la Haute-Vienne a décidé de maintenir le département en état de crise sécheresse renforcée. Les informations présentées par les membres du comité font état d’un déficit pluviométrique persistant et de sols toujours plus secs que la normale. De même, les nappes souterraines ont encore des niveaux très bas et les débits des cours d’eau restent dans l’ensemble inférieurs à la normale d’un mois d’octobre.

Les restrictions d'usage de l'eau, en vigueur depuis la fin du mois de juillet, sont donc prolongées jusqu’au 30 novembre 2022.

Quelles sont les interdictions en état de crise sécheresse ?