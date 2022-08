Sécheresse : Matignon active une cellule interministérielle de crise

Une cellule interministérielle de crise doit se réunir, ce vendredi, au sujet de la sécheresse que connaît actuellement la France. L'annonce a été faite ce vendredi matin par Matignon. "Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays et les prévisions météo laissent présager que la situation pourrait perdurer sur les quinze premiers voire devenir plus préoccupante encore", souligne la première ministre Elisabeth Borne.

De nombreux secteurs affectés par la sécheresse

Cette cellule doit permettre de coordonner l'action des préfets, des élus, des ARS et de la sécurité civile, notamment, pour faire face aux conséquences de ce manque d'eau. Elles sont nombreuses et affectent non seulement les particuliers (certaines communes étant littéralement privées d'eau potable), mais aussi l'agriculture, les transports, la biodiversité et la production d'énergie.

93 départements font déjà l'objet de restrictions d'eau. Dans 62 d'entre eux, le niveau de crise, le plus élevé, est atteint.