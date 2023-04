Sécheresse : ne pas perdre une goutte d'eau pour le département des Alpes Maritimes

Ce n'est pas "une mais des solutions qui seront nécessaires pour affronter la sécheresse". Pour la deuxième année de suite le stress hydrique frappe de plein fouet le département des Alpes maritimes insiste Charles-Ange Ginésy. Le président LR du Conseil Départemental a lancé il y a un an un l'Observatoire départemental de l'eau. Une centaine d'élus : des maires et des conseillers départementaux se sont réunis à Nice pour ce premier bilan.

Chercher de nouvelles sources en montagne

"Il faut innover" martèle Charles Ange Ginésy. Des projets sont lancés pour rechercher de nouvelles sources, un hydrologue explique devant l'assemblée "dans les montagnes il y en a encore certainement beaucoup de sources souterraines encore inconnues".

Traquer les fuites

Les collectivités sont aussi sensibilisées à la traque des fuites d'eau : le département accorde 25 millions d'euros d'aides. "la rentabilité peut être fortement améliorée : on pourrait accroitre le rendement de 70 % à 90 % ."

Mieux utiliser les eaux usées

La fameuse réutilisation des eaux usées est encore confidentielle a rappelé la sénatrice Dominique Estrosi Sassonne " En France seulement 1% des eaux grises sont réutilisées, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe en Italie, en Israël et en Espagne. Le principal frein est celui des démarches administratives trop complexes. J'ai déposé un projet de loi pour faciliter les démarches afin que les collectivités puissent utiliser ces eaux pour laver la voirie et arroser les plantations."

La culture du stockage de l'eau

Plus nouveau : l'idée de développer des solutions de stockage de l'eau. Des projets sont à l'étude : une retenue près de Malaussène et Villars sur Var, une retenue d'eau à Levens pour l'élevage, et surtout la relance d'un énorme réservoir naturel à Saint Antonin-La Penne sur le site Le Pali.

Un grand réservoir à Saint Antonin

Cyril Maro, directeur général des services du SMIAGE (Syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau), explique : "Il s'agit d'une alimentation des réserves calcaires. Il existe une énorme cavité souterraine en calcaire, une sorte de réservoir dans lequel il est possible de verser par canalisation de l'eau venues de diverses sources ou de cours d'eau. L'idée est de recharger et de stocker cette eau dans ce réservoir. Cela peut aussi s'envisager pour le massif du Cheiron. Sur ces secteurs nous sommes sur des possibilités de stockage de plusieurs millions de mètres cube d'eau. Ce n'est pas rien, dans le département nous consommons 180 millions de mètres cube d'eau par an... C'est une expérience pilote pour nous. Cela se fait uniquement dans le département de l'Hérault. On lance concrètement les études et les travaux en 2024 puis sur les autres secteurs un an après".

Piscines et gazons consomment plus que les agriculteurs

Les agriculteurs participent aux débats de cet Observatoire. Par les voix de la Chambre d'agriculture et de la FDSEA avec Jean -Philippe Frère qui a annoncé que "20 agriculteurs ont déposé le bilan suite à la sécheresse de l'an dernier. L'eau avait été coupée. Il faut rappeler que certain consomment 1000 litres par semaine pour leurs piscines, ce sont les distributeurs d'eau qui l'ont constaté."

"Un maraîcher en un an sur un hectare pour ces légumes consomme 2500 M3 alors que pour une pelouse sur un hectare en une année un propriétaire consomme 8000 M3. Et les arrêtés qui limitent le remplissage et interdisent d'arroser les pelouses ne sont pas respectés. Les agriculteurs apportent 2500 emplois dans les Alpes Maritimes.

Comment abreuver les moutons?

Le débat est lancé. Comment faire pour conserver des troupeaux dans les alpages? Marie-Louise Gourdon conseillère départementale de Mouans-Sartoux, écologiste de gauche, défend "Les éleveurs depuis des années louent des montagnes mais certaines sont plus sèches que d'autres. Alors où vont aller les éleveurs des secteurs lorsqu'il n' y a pas d'eau ? 600 000 litres ont été apportées l'an dernier par Force 06 pour abreuver les troupeaux mais on ne peut pas faire plus ! a expliqué aujourd'hui le président du Conseil départemental. La question de l'élevage doit être étudiée rapidement. L'élevage est en danger."

L'Observatoire départementale de l'eau prévoit aussi les campagnes pour sensibiliser la population aux économies et va se pencher sur l'utilisation de l'eau pour l'hôtellerie et le tourisme.

La sécheresse un problème central dans le département. De son côté la Préfecture des Alpes Maritimes annonce le même jour de nouvelles restrictions d'usages de l'eau.