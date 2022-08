Sécheresse dans le Nord Franche-Comté : "Notre pluviométrie est similaire à celle du Maroc !"

Face à la sécheresse, les collectivités du Nord Franche-Comté s'organisent. Des restrictions d'eau étaient déjà en place pour éviter les pénuries. Elles s'apprêtent à être renforcées. Dès ce mardi 9 août, la Haute-Saône activera l'alerte crise. Le Doubs et le Territoire de Belfort ont prévu d'emboîter le pas dès le lendemain. Des décisions qui n'étonnent pas Ilyes Ghouil, le fondateur du site Météo Franc-Comtoise.

France Bleu Belfort Montbéliard : "Les fortes chaleurs frappent le Nord Franche-Comté depuis plusieurs semaines désormais. Qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir dans la région ?"

Ilyes Ghouil : "Il y a une nouvelle vague de chaleur qui arrive. La barre des 30 degrés sera régulièrement dépassée. On approchera la barre des 35 degrés à partir du jeudi 10 août et ce, jusqu'à la semaine suivante. On parlera peut-être même de canicule si les seuils sont dépassés. En ce qui concerne la pluie, on aura quelques précipitations entre le 16 août et le 20 août mais ce sera seulement temporaire."

FBBM : "Ces derniers jours, le vent s'est levé à Belfort et ses alentours. Qu'est ce que cela change ?"

I.G. : "Oui effectivement, des vents sont arrivés du continent. La particularité, c'est que ces vents sont accompagnés d'un air très sec. En temps normal l'après-midi, le taux d'humidité est entre 30 et 50%. Mais là, avec cet air, on tombe à 20%, parfois moins. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle étant donné que nos sols sont déjà très asséchés."

FBBM : "La sécheresse qui nous frappe est régulièrement comparée à celle de 1976. Est-ce que c'est pertinent selon vous ? Il y a des points communs entre ces deux épisodes météorologiques ?"

I.G : "Il faut déjà prendre conscience qu'en 1976, c'était une année de sécheresse parmi une dizaine voire une vingtaine d'années normales. Actuellement, nous avons enchaîné beaucoup d'étés caniculaires et secs. Dans le Nord Franche-Comté, nous avons eu des restrictions d'eau en 2018, 2019, 2020 et 2022. Il faut aussi se rappeler que chez nous, en 1976, il était tombé 120mm d'eau de pluie lors du mois de juillet, ce qui était légèrement au-dessus des normales. Alors qu'en juillet 2022, il n'est tombé que 7mm d'eau. Actuellement, notre niveau de pluviométrie est équivalent à celui du Maroc !

FBBM : "La Haute-Saône va activer l'alerte crise concernant la sécheresse, pour renforcer les restrictions d'eau. Le Doubs et le Territoire de Belfort l'activeront à partir du mercredi 10 août. A quel point faut-il s'inquiéter pour nos réserves d'eau ?

I.G : "Il n'y aura pas de nouvelles pluies significatives, c'est à dire des pluies pouvant mettre fin à la sécheresse, avant probablement la fin du mois d'août. Cela va forcément poser problème à un moment où un autre, surtout lorsque l'on voit l'état actuel de nos cours d'eau..."