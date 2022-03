Sécheresse : nos astuces pour réduire votre facture d'eau

A l'occasion de la journée mondiale de l'eau, France Bleu Maine et ses invités vous aident à réduire votre facture d'eau. C'est bon pour la planète et pour votre portefeuille.

L'hiver a encore été sec dans notre département. Selon Vincent Toreau, directeur du bassin de la Sarthe, le déficit de pluie est de 30% par rapport à une année dite normale. " Si on prend la période entre le 10 janvier et le 13 février, j'ai pu relever que c'était l'une des plus sèches depuis 50 ans. C'est vrai que c'est très préoccupant".

Les épisodes de sécheresse hivernale s'accumulent alors que cette période doit normalement permettre le remplissage des nappes phréatiques. C'est clairement l'effet du réchauffement climatique constate Vincent Toreau " avec des hivers qui sont de plus en plus secs. On voit que les cours d'eau ont des niveaux comparables quasiment à ceux de l'été". Depuis quelques années, il pleut en mai, constate aussi Vincent Toreau, ce qui peut aider les nappes à se remplir.

Les bons gestes à adopter pour la planète et le porte monnaie

Chacun d'entre nous peut agir sur sa consommation d'eau pour éviter le gaspillage et alléger sa facture. "Avec des économies qui peuvent atteindre 1000 euros par an et par famille" selon Vincent Toreau.

- prendre des douches, plutôt que des bains

Cela semble évident mais çà l'est encore plus en chiffre. Un bain représente l'équivalent en eau de cinq à sept douches ( 20 et 60 litres d'eau consommées pour une douche, entre 120 et 250 litres pour un bain). Vous pouvez installer un pommeau de douche économique/ écologique qui réduit votre consommation et lutte aussi contre le calcaire. Comptez 20 à 70 euros en moyenne selon les modèles

- installer un mécanisme de chasse d'eau différencié

3/6 litres en fonction des besoins voire 2/4 litres. Les économies sont importantes si vous avez plusieurs toilettes sachant que les anciens mécanismes utilisaient entre 6 et 9 litres d'eau.

- installer un réducteur sur les robinets

Comme son nom l'indique cet embout réduit le débit des robinets. Il faudra en revanche choisir son débit en fonction de l'utilisation. Comptez entre 7 et 20 euros pièce.

- utiliser un lave vaisselle

Oui mais à condition de prendre quelques précautions. D'abord ne pas rincer sa vaisselle avant ; attendre que l'appareil soit plein mais sans le surcharger avant de lancer un cycle de nettoyage. Et bien sûr adapter le programme en fonction de l'état de la vaisselle.

- bien choisir sa machine à laver

Privilégier un appareil ménager économe avec des indices A+, A++. Ce n'est pas du marketing. Ces indices indiquent par exemple que la machine va bien calculer le poids du linge à laver et adapter la quantité d'eau nécessaire pour le cycle.

- laver ses légumes dans une bassine

Ce qui vous permet de moins gaspiller d'eau. Vous pouvez aussi réutiliser l'eau pour arroser vos plantes

- Enfin et c'est la première chose, il faut lutter contre les fuites des tuyaux et des robinets.