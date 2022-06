Sécheresse : nouvelles restrictions d'eau en Ardèche et dans la Drôme

La sécheresse s'intensifie en Drôme et en Ardèche. Les deux préfectures ont annoncé ce vendredi de nouveaux arrêtés de restrictions des usages de l'eau. Désormais, à l'exception d'une petite zone de montagne en Ardèche et du bord du Rhône dans le Sud Drôme, les deux départements sont en alerte. La pluie tombée en milieu de semaine n'a rien changé. Le débit des rivières continue de baisser. Côté ardéchois, le préfet impose les premières restrictions sur les bassins versants de l'Ardèche et de l'Eyrieux qui passent au niveau alerte. Côté drômois, c'est la zone de la Valloire qui passe en alerte dans le nord du département.

Plusieurs secteurs déjà en "alerte renforcée"

Ces décisions s'ajoutent aux restrictions déjà prises sur les autres bassins versants. Une partie d'entre eux sont même déjà en alerte renforcée : le bassin de l'Ouvèze de Privas au Pouzin, la Galaure en Drôme des collines, toute la plaine de Valence, la vallée de la Drôme et autour de Montélimar.

En alerte renforcée, pour les particuliers, il est notamment interdit d'arroser les pelouses et l'arrosage des jardins potagers est théoriquement limité à trois soirs par semaine. Au niveau alerte, l'arrosage des pelouses est autorisé trois nuits par semaine et pour les potagers, il est conseillé d'éviter d'arroser entre 11h et 19h au moment le plus chaud de la journée. En réalité, il est demandé à tout le monde du bon sens, c'est-à-dire d'éviter tout gaspillage d'eau.