Sécheresse : "On avance à l'aveugle" dans les Pyrénées-Orientales, selon le Syndicat des nappes

La situation reste très tendue dans les Pyrénées-Orientales. Ce mercredi, la vallée de la Têt et la vallée de l'Agly passent en crise sécheresse , le niveau d'alerte maximal. Les quelques gouttes de pluie qui sont tombées le week-end précédent sont loin d'être suffisantes . "Tout est bon à prendre, reconnait Nicolas Garcia, invité de France Bleu Roussillon ce mardi, vice-président du Conseil départemental et président du Syndicat des nappes du Roussillon. Il faudrait qu'il pleuve 300 mm, soit dix à vingt fois plus qu'aujourd'hui."

ⓘ Publicité

L'inquiétude se situe surtout sur la situation des nappes souterraines, pliocènes et quaternaires. "C'est très critique. On puise tous les jours dans ces nappes profondes en ce moment, C'est une situation que l'on connait normalement au mois d'août." Les nappes pliocènes et quaternaires sont essentielles pour les générations futures.

Quelles nouvelles restrictions ?

Le préfet des Pyrénées-Orientales Rodrigue Furcy doit annoncer ce mardi en fin de journée les mesures liées au passage en crise. Il détaillera également les éventuelles dérogations. Il est évident que de nombreux secteurs devront faire des efforts. Certains s'y sont même engagés il y a quelques semaines. "Il faut au moins une dérogation pour que les agriculteurs sauvent leurs arbres, leur outil de récolte", explique Nicolas Garcia.