Sécheresse : "On est assez inquiet" dans les alpages de l'Isère, une situation inédite se profile

"Je ne me souviens pas d'avoir connu une période qui s'annonçait aussi compliquée", s'inquiète ce lundi sur France Bleu Isère Denis Rebreyend, le président de la Fédération des Alpages de l'Isère, alors que le département est déjà en vigilance sécheresse . La Fédération des Alpages de l'Isère tient son assemblée générale ce vendredi à Clelles.

"En 2003 nous avons eu des problèmes de sécheresse, de fortes chaleurs et d'approvisionnement en eau, l'an dernier cela a été encore plus marqué et là on est assez inquiet quand on voit le manque de neige cet hiver", détaille Denis Rebreyend.

"Ce qui est inquiétant aussi, c'est la ressource fourragère : l'année dernière, les fortes chaleur et la sécheresse a dégradé la pelouse et certains alpages ont manqué d'herbe", ajoute le président de la Fédération des Alpages de l'Isère. "C'est à nous de nous adapter, peut-être moins charger les alpages".

La menace du loup "génère beaucoup de stress"

La menace de du loup est aussi prégnante. "C'est très compliqué pour les gardiens de troupeaux pour les éleveurs, les mesures de protection mises en place ne suffisent souvent pas", estime Denis Rebreyend. L'animal est actuellement présent dans tous les massifs isérois, parfois proches des élevages. En Isère, on dénombre 22 meutes dont huit sont interdépartementales .