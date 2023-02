Sécheresse : où en est-on en Île-de-France ?

L'Île-de-France ne fait pas office d'exception. Il n'a presque pas plu depuis le 21 janvier, soit 32 de jours sans vraie précipitation. C'est un record depuis 1959. Et c'est d'autant plus préoccupant que cela se produit à une période où les nappes phréatiques sont censées se recharger.

"Ce mois-ci devrait faire partie du Top 5 des mois de février les plus secs jamais enregistrés en Île-de-France", estime Patrick Galois, en examinant les relevés de pluviométrie enregistrés par la station de référence de la capitale. La station de Paris-Montsouris n'a enregistré que 1,4 millimètre de pluie depuis le 21 janvier, contre 50 millimètres en moyenne pour un mois jugé "normal".

Des réserves d'eau souterraines correctes

Un gros déficit pluviométrique qui s'ajoute au manque d'eau chronique depuis l'été 2022. Et pourtant, les nappes phréatiques franciliennes ne se portent pas si mal. Il suffit de regarder une carte des masses d'eau souterraines . Autour de la région, en Normandie, en Champagne et dans la Marne, le niveau des nappes est bien en dessous de leur niveau habituel pour un mois de février.

Mais en Île-de-France, c'est peu le cas. Quelques petites masses d'eau souterraines dans les Yvelines, ou au sud de la Seine et Marne, sont en dessous de la moyenne. Le reste de la région est dans le vert. Dans le Val d'Oise le niveau des nappes est même plus élevé que la moyenne d'un mois de février classique. "Ça ne veut pas dire qu'il a plu davantage", analyse Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. "C'est une question de caractéristique des nappes phréatiques. Elles sont généralement plus profondes en Île-de-France, surtout sur le nord-est de la région."

Malgré tout, depuis le mois de janvier, la tendance est à la baisse dans une majorité des nappes franciliennes, selon le dernier bulletin de situation hydrologique de la Direction régionale et interdépartementale Environnement-Aménagement-Transports (DRIEAT). Et comme le souligne Serge Zaka, "ces nappes sont à leur niveau le plus élevé de ces 10 prochains jours", puisqu'à partir de ce jeudi, plus aucune pluie n'est annoncée en février.

"Je n'ai jamais vu ça aussi tôt dans l'année"

La situation commence à inquiéter les agriculteurs, notamment certains céréaliers franciliens qui ont déjà semé à l'automne et commencent à semer une partie des cultures de printemps. "En travaillant la terre, on voit bien qu'il n'y a pas la réserve d'humidité qu'on a habituellement. La terre se travaille très facilement, les mottes sont très friables", témoigne Guillaume Moret, agriculteur depuis 22 ans au Plessis-Gassot, dans le Val d'Oise. "Je n'ai jamais vu ça aussi tôt dans l'année. Normalement, au mois de février, on a des terres bien humides, c'est impossible de passer dessus avec un tracteur sous peine d'endommager la structure."

Et ses cultures semées à l'automne commence déjà à en pâtir. "Il fait tellement sec que les premiers apports d'engrais qu'on a fait ne servent à rien pour le moment", poursuit Guillaume Moret. "L'azote, qui est la nourriture de la plante qu'on apporte, n'arrive pas jusqu'à la racine puisqu'il n'y a pas d'eau. Donc les blés et les colzas ont soif et faim." Mais pas question pour lui d'être alarmiste. "Bien sûr, on est inquiet. Mais pour le moment, on ne peut rien faire. Donc on attend de voir et on espère qu'il pleuvra raisonnablement au mois de mars."