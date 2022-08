Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis étaient les trois derniers départements métropolitains à ne pas être officiellement touchés par la sécheresse. Ce lundi soir, la préfecture de région d'Île-de-France indique leur passage en niveau 1 dit de "vigilance".

Sécheresse : Paris et la petite couronne en "vigilance"

L'arrêté interdépartemental officiel sera pris dans les prochaines heures mais d'ores et déjà, ce lundi soir, la préfecture de région d'Île-de-France annonce le placement de Paris et sa petite couronne en niveau 1 dit de "vigilance" sécheresse. "Selon le dernier bulletin d’étiage publié le 25 juillet 2022", précise en effet un communiqué de presse, "le débit de la Seine est passé sous le seuil fixé à 81 m³/s à la station de Paris-Austerlitz. En vertu de l'arrêté cadre interdépartemental du 11 juillet dernier, le franchissement de ce seuil implique le passage au niveau 1 dit de "vigilance" sécheresse."

Concrètement, le niveau de "vigilance" est le premier des quatre niveaux de sécheresse (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise) et il n'impose pas aux autorités de prendre des mesures de restrictions contraignantes de l'usage de l'eau. Il prévoit seulement des mesures d'incitations et de sensibilisation à l'économie d'eau pour les particuliers comme pour les professionnels et les collectivités.

Les Franciliens sont donc invités à :

limiter les usages d’ordre secondaire : nettoyage des voitures, lavages extérieurs…

réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de salubrité

réduire les consommations d’eau domestique

limiter les arrosages des espaces verts et éviter l’arrosage aux heures les plus chaudes.

Un automne et un printemps déjà secs

La sécheresse de cet été 2022 se préparait depuis plusieurs mois déjà en Île-de-France. "Depuis l’automne 2021, on observe des précipitations inférieures aux normales, sur une grande partie du territoire métropolitain, y compris en Île-de-France", précise la préfecture de région. "Le déficit pluviométrique s’est accentué au printemps, avec des conditions météorologiques particulièrement sèches et des températures supérieures aux normales."

L'Essonne, les Yvelines, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne étaient déjà concernés par des arrêtés de restrictions depuis plusieurs jours.