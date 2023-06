Sécheresse : Paris et la petite couronne placés en vigilance

Paris et les départements de petite couronne sont en vigilance sécheresse (photo d'illustration)

Limiter le nettoyage de sa voiture à l'eau, réduire sa consommation à la maison, et éviter d'arroser aux heures les plus chaudes : voilà quelques unes des recommandations des autorités à Paris et en petite couronne (Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis).

Un arrêté de vigilance sécheresse niveau 1 a été pris ce jeudi soir par le préfet de région pour ces quatre départements. Pour l'heure, il n'y a pas de restrictions d'eau, mais chacun est invité à l'économiser, au vu du faible débit de plusieurs fleuves de la région. Les collectivités sont aussi incitées à limiter l'arrosage des espaces verts et à réduire le lavage des rues et trottoirs au strict nécessaire.

Faible niveau des cours d'eau

Le manque de pluie sur le bassin de la Seine depuis le début du mois de mai engendre une baisse progressive des débits des cours d'eau franciliens, aggravée par les températures élevées des derniers jours. Les 7 et 8 juin, les débits de la Seine à Alfortville et de la Marne à Gournay-sur-Marne ont ainsi atteint les seuils de vigilance.

Les lacs-réservoirs vont être mobilisés comme chaque année pour maintenir la Seine à un niveau d'eau permettant la navigation des bateaux et péniches. Le préfet de la région Île-de-France doit réunir la semaine prochaine un comité de la ressource en eau pour évaluer l'évolution de la situation.