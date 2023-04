Sécheresse : "pas de guerre de l'eau" cet été mais un appel au civisme du Préfet de Région d'Occitanie

"Il y a un travail à court terme pour cet été, les 4 mois qui viennent et qui vont vraisemblablement être très difficiles". Le ton est solennel, et le message du Préfet de la région Occitanie est très clair, face à la sécheresse qui frappe le territoire. "Le message que je passe, explique Pierre-André Durand au micro France Bleu ce vendredi, à Nîmes, c'est celui tout simplement de la solidarité et du civisme. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de guerre de l'eau*. Il faut que chacun fasse des efforts.*"

ⓘ Publicité

Le préfet de région Occitanie précise : "ça part du citoyen qui privilégiera la douche au bain, ou que sais-je... jusqu'aux gros consommateurs d'eau que peuvent être certains industriels, même si l'Industrie ne consomme en moyenne que de l'ordre de 6%. Mais nous allons demander aux industriels, des efforts, il y aura des contrôles. Des efforts aussi à la production agricole (..) moi je ne fais pas de procès a priori sur tel ou tel usager de l'eau".

Il n'y a pas encore de nouvel arrêté sécheresse dans le Gard, mais des nouvelles mesures sont attendues d'ici quelques jours. Un comité départemental sécheresse s'est réuni ce jeudi. Et la situation, ça se confirme, se dégrade dans le département : la Préfecture va bientôt demander de nouveaux efforts, certainement sur une plus grande partie du territoire, déjà. Début avril, le premier arrêté dans el Gard avait concerné "uniquement" l’ensemble du bassin versant de la Cèze, entre Bessèges et Bagnols. Dans ce secteur sont déjà interdits par exemple le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures, l'arrosage des pelouses et des terrains de golf et de sport entre 8h du matin et 20h.ace à la sécheresse qui frappe la

loading