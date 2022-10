Sécheresse : pas de pénurie d'eau potable à Saint-Malo lors de la Route du Rhum

A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), il n'y aura pas de pénurie d'eau potable alors que le village de la Route du Rhum ouvre ses portes au public ce mardi 25 octobre jusqu'au samedi 5 novembre, veille du grand départ. La situation était inquiétante à la fin de l'été dans le nord Ille-et-Vilaine après la canicule, mais les pluies de ces dernières semaines ont levé les inquiétudes. Le département est d'ailleurs passé de crise sécheresse à alerte renforcée, soit un cran au-dessous. Les malouins ont fait preuve aussi de civisme en économisant leur consommation d'eau.

ⓘ Publicité

A LIRE : vers une pénurie en eau potable pour le nord Ille-et-Vilaine ?

Saint-Malo fait face

La régie malouine de l'eau, chargée de la distribution de l'eau potable sur la commune, a l'habitude de gérer cette situation au moment de la Route du Rhum. En 2018, lors de la précédente édition de la transat en solitaire, ce service avait enregistré une forte consommation d'eau lors des derniers jours précédant le départ avec des pointes quotidiennes en moyenne de plus de 11.000 mètres cube contre 7 à 8000 en temps normal. Cet été, de nombreux arrêtés de restrictions ont permis de faire de fortes économies "les restrictions d'eau mises en place cet été ont permis d'économiser 75.000 mètres d'eau, ce qui est important" explique Jocelyn Pierrard directeur de la régie malouine de l'eau "avec une consommation de 11.000 mètres cube d'eau durant la Route du Rhum quotidiennement, on se retrouve avec l'équivalent en été".

Des professionnels sensibilisés

Cet été, les professionnels du tourisme de Saint-Malo ont été sensibilités à cette situation critique. Les hôteliers sont aussi invités à faire passer des messages d'information auprès de leurs clients pour les inviter à limiter l'usage de l'eau. L'eau est un bien précieux qui risque de devenir de plus en plus rare même en Bretagne, c'est pour informer la population du nord du département que Saint-Malo Agglomération animera un stand dans le village de la Route du Rhum jusqu'au samedi 5 novembre, veille du départ de la course.