Sécheresse : plus aucune restriction d'eau sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle

Le Pays-Haut était le dernier en Meurthe-et-Moselle à subir encore des restrictions d'eau suite à la sécheresse importante de cette année. Elles ont été finalement levées ce mercredi par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle 4 mois et demi après le début de l'été 2022.

Toujours de la vigilance

Comme les autres zones de Meurthe-et-Moselle, la zone "Meuse Aval et Chiers" redescend donc au niveau de vigilance, soit le 1er sur 4 possible. Les habitants ne sont pas restreints sur leur usage mais encore invités à surveiller leur consommation pour économiser son usage. "Le préfet de Meurthe-et-Moselle rappelle la nécessité que chacun (collectivités, industriels, agriculteurs et particuliers) soit conscient de l’importance de préserver la ressource en eau", précise ainsi la Préfecture.