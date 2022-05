Sécheresse : plusieurs communes du Var passent en alerte de crise, avec notamment des arrosages interdits

De nouvelles restrictions sont annoncées dans le var pour faire face à la sécheresse. Ce mardi, la préfecture du Var annonce que désormais le bassin de l'Huveaune amont, passe en situation de "crise sécheresse". Les commune de Riboux et Saint-Zacharie sont concernées.

Dès le mois d’avril, le débit de l’Huveaune amont a atteint "des valeurs exceptionnellement basses pour la saison", explique la préfecture du Var. Même si les récentes précipitations ont toutefois permis aux débits de remonter, "les apparitions précoces d’assecs observés conduisent au placement de la zone au stade de crise".

Arrosage des plantes ou remplissage de piscines interdits

Ici, les restrictions d'usage de l'eau sont fortement renforcées : interdiction d'arrosage à toute heure pour les potagers, pelouses, espaces verts, fleurs et massifs floraux, arbres et arbustes, jardins potagers ou jardins d’agrément par exemple. Les terrains de sport sont ausis concernés avec une interdiction d'arrosage à toute heure à l’exception des terrains de compétition sportive professionnelle à enjeu national ou international.

Les golfs sont aussi très limités en arrosage : Interdiction d'arrosage sauf pour les greens où un arrosage réduit à 30% des volumes habituels est toléré entre 19h et 9h du matin. Cette autorisation pourra être suspendues en cas de pénurie d'eau potable.

Interdiction également : du lavage des véhicules, bateaux et engins nautiques motorisés ou non, des voiries, terrasses et façades. Le remplissage et mise à niveau des piscines n'est plus possible, sauf pour les établissements accueillant du public. Les fontaines sont fermées.

Pour les agriculteurs qui utilisent le réseau d’eau potable : Interdiction d'arrosage à l'exception des cultures maraîchères et des vignes plantées de moins trois ans dont l’arrosage est autorisé de 19h à 9h. Pour les eaux issues de ressources "maîtrisées", l'arrosage agricole est autorisé la nuit.

Une vingtaine de communes en "alerte sécheresse"

D'autres secteurs montent aussi d'un cran dans le département du Var, en alerte "sécheresse", avec des arrosages autorisés la nuit : une vingtaines de communes sont concernées, comme le secteur de la Siagne (Fayence notamment, Tourette et Mons par exemple), ou celui du Gapeau bassin versant (15 communes concernées dont La Crau, Cuers, Hyères, la Farlède ou encore Signes et Soliès-Pont).

Liste complète des mesures et communes concernées par ces restrictions :