Sécheresse : pour arroser les plantes, Auxonne puise l'eau dans sa piscine municipale

La sécheresse n'en fini pas de s'aggraver en Côte-d'Or. La vague de chaleur qui se poursuit ne va rien arranger. Lundi 8 août 2022, de nouvelles mesures, prises par la Préfecture, sont entrées en vigueur. Le sud-est du département bascule en rouge sur les cartes, c'est en dire en zone de "crise". En plus des restrictions déjà en place, comme l'interdiction d'arroser les pelouses, les massifs fleuris et les espaces verts, de nettoyer les trottoirs ou les façades, il est désormais interdit d'arroser les stades. Dans ce contexte, certaines municipalités tentent tout de même de trouver des solutions, en restant dans la légalité. C'est le cas à Auxonne, où depuis le début du mois d'août, l'eau pour l'arrosage est puisée... dans la piscine municipale !

REPORTAGE - Auxonne arrose ses massifs fleuris grâce à l'eau de la piscine municipale, fermée depuis 2019

De l'eau bienvenue !

Le portail est fermé à clé, l'eau dans les deux bassins est verdâtre et les seuls baigneurs sont des batraciens, crapauds ou grenouilles. La piscine d'Auxonne, en attente de travaux qui tardent à venir, n'est plus ouverte au public depuis 2019. Mais l'eau est restée, dans un souci pratique. "Pour éviter que les bassins ne se soulèvent en hiver", indique Charles Martin, adjoint au maire d'Auxonne.

Si elle n'est évidemment plus reremplie, elle permet la récupération des eaux de pluie, et c'est le détail qui change tout. "L’arrosage et l’irrigation ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès-lors que l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables", précise la Préfecture dans son arrêté. L'eau peut donc être utilisée par les services municipaux. "Depuis 2019, elle a eu le temps d'être complètement déchlorée", précise Charles Martin.

Un camion avec une citerne

Les services municipaux viennent remplir une cuve de 1000 litres, montée à l'arrière d'une camionnette et reliée à une pompe plongée dans l'eau. En une matinée, ils sont venus cinq fois, soit 5000 litres pour les fleurs et autres espaces verts de la commune. Sur la cuve est collée une affiche mentionnant "eau de récupération", et ce n'est pas pour la décoration. "Les gens nous regardent bizarrement. Ils savent qu'il y a des interdictions, comme eux n'ont pas le droit d'arroser ils se demandent pourquoi nous on continue", justifie Stéphanie, employée municipale.

"On utilise 30 mètres cubes d'eau (30.000 litres) par semaine, la réserve est de plus de 300 mètres cubes (300.000 litres), on peut tenir largement 10 semaines", calcule l'adjoint au maire Charles Martin. "On va finir l'été comme ça, heureusement, la piscine fermée, c'est ce qui nous sauve", abonde Stéphanie, soulagée. Employée de la commune depuis 30 ans, présente lors de la canicule de 2003, elle se souvient avoir arraché à l'époque toutes les fleurs au mois août. Et la suite ? "On réfléchit à l'installation de cuves de récupération d'eau de pluie, parce que ce sont des situations qui vont se reproduire", indique Charles Martin.

Vérification faite, devant la mairie en tout cas, malgré quelques feuilles un peu sèches, les parterres sont florissants. Non-loin de là, à la lisière du bois, les feuilles du chêne rappelant le passage de Napoléon à Auxonne commencent à brunir. Mauvais signe. Contrairement à nous, les arbres eux peuvent boire la tasse, et les services de la commune lui offrent donc une grande rasade d'eau de piscine.

Les fleurs semblent apprécier l'eau de la piscine © Radio France - Adrien Beria