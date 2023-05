Sécheresse : pour économiser l'eau, la piscine de Buisson Rond restera fermée deux mois cet été

Les piscines publiques s'adaptent face au risque de sécheresse , qui pourrait bien se reproduire l'été prochain en Savoie. L'agglomération de Chambéry a par exemple décidé de fermer la piscine couverte de Buisson Rond pendant les deux mois d'été. Seule la nouvelle piscine aqualudique du stade (ouverte 2020), restera accessible en juillet et août, avec ses bassins extérieurs et intérieurs. L'été dernier, la fermeture avait été moins longue : la piscine de Buisson Rond avait fermé cinq semaines à l'été 2022, cette année elle fermera trois semaines de plus, soit deux mois au total. Objectif pour la collectivité : économiser la ressource en eau.

L'agglomération a fait ses calculs

Avec trois semaines supplémentaires de fermeture cet été, la piscine de Buisson Rond va ainsi économiser 1.650 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de son grand bassin. "Pour chaque baigneur on doit recycler l'eau à hauteur de 30 à 50 litres d'eau/jour, on a aussi des phénomènes d'évaporation, qui nous contraignent de remplir à nouveau le bassin pour pouvoir laisser la piscine à niveau, donc tout ceci, cumulé, fait 1.650 mètres cubes sur trois semaines", explique Alexandre Gennarro, vice-président à l'agglomération chargé des grands équipements.

"On ne pouvait pas laisser un équipement ouvert pour si peu de personnes"

Sur les deux mois d'été, l'économie se chiffre à près de 4.500 mètres cubes d'eau. Grand Chambéry assume son choix, d'autant que l'été dernier, la fréquentation n'était pas vraiment au rendez-vous. La piscine de Buisson Rond a accueilli en juillet et août 2022 entre 170 et 300 baigneurs par jour en moyenne, quand elle peut en recevoir plus de 900 en même temps. "L'agglomération a fait le choix de faire ces économies, qui sont des économies naturelles : aujourd'hui on ne peut pas garder un équipement ouvert pour si peu de personnes".

Alexandre Gennarro, vice président à l'agglomération chargé des grands équipements © Radio France - Jonathan Landais

D'autres actions ont été mises en place le reste de l'année. "Aujourd'hui on récupère aussi les calories des eaux de débordement, on va chercher la chaleur de cette eau et la remettre dans le système pour consommer moins d'énergie (...) on nettoie aussi nos filtres avec l'eau de récupération, et demain on réfléchit au devenir de nos eaux de bassin, plutôt que de les remettre dans le réseau d'eaux usées, on est en train de voir avec la municipalité pour la réutiliser et nettoyer les voiries", précise Alexandre Gennarro.

Le club de natation doit s'adapter

Avec cette fermeture estivale, quelle conséquence pour les clubs ? "On perd surtout une petite semaine et demi pour la préparation de nos championnats de France, à la base on avait un départ prévu le 15 juillet, on va surement devoir partir un peu en avance pour faire un stage qu'on ne peut pas faire ici car on n'aura pas les créneaux, mais pour l'instant on ne sait pas encore où on va faire notre stage", précise sans dramatiser, car "ça se gère", Yannick Thiboud, le directeur sportif du SO Chambéry natation, qui compte plus de 700 licenciés.

Les jeunes nageurs relativisent cette fermeture. "Ce qui était bien c'est qu'il y avait moins de monde ici qu'à celle du stade, mais à part ça, c'est pas si grave", commente Hugo, 15 ans. "Moi je trouve ça bien de pouvoir nager en extérieur, à celle du stade, et puis il y a les toboggans et tout, donc s'est cool !", sourit Lina-Rose. Thomas, lui, ira s'entraîner, en pleine nature, "au lac", car "on a la place pour nager et il y a moins de monde".

L'autre piscine de Chambéry, la piscine aqualudique du stade , qui restera ouverte tout l'été, pourra accueillir tous les jours jusqu'à 1.400 nageurs. L'agglomération rappelle aussi que d'autres collectivités ont fait le choix, dès l'an dernier, de "fermer des créneaux horaires" dans leurs piscines pour faire des économiques d'énergie, "ce qui n'a pas été le cas de Grand Chambéry".