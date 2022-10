Sécheresse : pour maintenir le niveau de la Garonne, les lâchers d'eau battent des records

L'été a battu tous les records de chaleur et de sécheresse, et la pluie n'est toujours pas tombée en quantité suffisante pour renflouer les nappes phréatiques et les fleuves, comme la Garonne. Son niveau est toujours très bas, malgré des lâchers d'eau conséquents, on fait le point.

Le niveau de la Garonne, très bas en juillet © Maxppp - XAVIER DE FENOYL L'automne est particulièrement sec, dans la continuité de l'été. On manque de pluie, ça fait des semaines que l'on n'a pas vu de précipitations dignes de ce nom. Vous l'avez peut-être constaté en vous promenant à Toulouse, le niveau de la Garonne est bas. De nombreuses rivières comme l'Ariège, le Tarn ou l'Hers sont en souffrance. Un manque de pluie qui nous oblige à puiser dans nos réserves. On a déstocké 53 millions de mètres cube d'eau des barrages des Pyrénées, comme le lac d'Oô depuis juillet pour maintenir le niveau de la Garonne : un record absolu. Les dernières pluies "utiles", aussi appelées pluies de recharge datent du mois de janvier. Les épisodes caniculaires qui se sont succédés depuis le mois de juin n'ont rien arrangé. Économiser les ressources 40% des rivières du bassin Adour-Garonne sont à sec, et les lâchers d'eau continuent dans la Garonne, alors que nous sommes censés être à une période où les stocks se reconstituent. Il reste 18 millions de mètres cubes d'eau dans les réserves, ce sera suffisant pour passer l'année, mais tout l'enjeu est d'arriver à en économiser un maximum. Puisque toute l'eau que l'on pourra garder dans les barrages nous sera utile pour produire de l'électricité cet hiver, indispensable dans le contexte actuel de tensions sur le marché de l'énergie. Le Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, qui gère les déstockages d'eau appelle donc à la sobriété dans nos consommations. Environ 800.000 personnes dépendent de la Garonne pour leur alimentation en eau potable en Haute-Garonne. Témoins des changements Les pêcheurs, sont eux aux premières loges pour voir les changements du fleuve. "Sur la partie basse, on voit beaucoup d'endroits à sec, ça me peine", confie Jean-Pierre Jenn, le président du Club français de pêche à la mouche. Grâce aux lâchers d'eau, la faune aquatique de la Garonne n'a pas trop souffert, mais la chaleur a rendu la pêche difficile. Quand il fait chaud, les truites notamment se cachent à l'ombre. "Certains pêcheurs n'ont pas fait la saison qu'ils souhaitaient, confirme-t-il. Même la pêche le soir, quand les températures redescendent un peu, a été compliquée."