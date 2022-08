Sécheresse : des viticulteurs réduisent les herbicides pour préserver l’eau des deux Charentes

Depuis 2022, une centaine d'agriculteurs ont décidé de réduire leur utilisation d’herbicides. Car ces produits toxiques sont absorbés par le sol et se retrouvent dans les captages d’eau potable. Or, la ressource en eau diminue à cause de la sécheresse. Ainsi, Freddy Jamin, viticulteur à Chérac en Charente-Maritime, à proximité des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte, a réduit de moitié le recours aux herbicides. Soit 34 hectares traités sans produits chimiques.

Dix fois plus de travail

Sur son tracteur, Freddy Jamin s'en va désherber ses vignes. Et pas question de chimie, il utilise un Intercep. Cette machine, achetée 24 000 euros, lui sert à couper les racines des mauvaises herbes qui se trouvent entre les pieds de vignes. Grâce à elle, il traite une trentaine d'hectares sans herbicides. Et forcément, c'est plus long. “Tous les quinze jours, nous devons repasser sur la parcelle”, raconte le viticulteur. Avec un herbicide, il ne passerait qu’une à deux fois par an. “On peut dire qu'on a dix fois plus de travail actuellement", résume-t-il

Pour protéger l’eau potable captée à proximité de ses vignes à Chérac, Freddy Jamin a réduit de moitié l’utilisation d'herbicides. © Radio France - Julien Morceli

La bonne nouvelle, c'est que l'arrêt des pesticides a légèrement amélioré la qualité de l'eau captée à proximité. "Ça fonctionne”, se réjouit Mathieu Labrousse, conseiller régional délégué à l'eau en Nouvelle-Aquitaine. "C'est un bel exemple qui doit être capté sur l'ensemble du territoire”. Mais les efforts de Freddy sont loin de suffire. L’eau continue d’être polluée par l'utilisation de pesticides. Et dans le même temps, les réserves diminuent à cause de la sécheresse.

La quantité de polluants dans la Charente pourrait augmenter

Mécaniquement, la diminution des réserves d'eau accentue la pollution aux pesticides. “Si vous mettez votre grenadine dans un verre d'eau, plutôt que dans une carafe, la dilution est différente. Alors aujourd'hui, le fleuve Charente est en train de passer de la carafe au verre d'eau” schématise Baptiste Sirot, directeur de l'EPTB Charente, organisme chargé de la gestion du Bassin Charente. “Il va donc falloir être encore plus exigeant pour respecter les normes de portabilité et éviter que les producteurs d'eau potable aient à utiliser des traitements drastiques ”, prévient-il. D’autant que d'ici 2050, le fleuve Charente devrait encore diminuer de 30 %, d’après les prévisions de l’EPTB.

En Charente un champ de Tournesol complètement sec -2018 (Illustration) © Maxppp - Tim Somerset

La sécheresse s’accentue dans les deux Charentes

Au 20 juillet, la plupart des affluents qui alimentent la Charente sont passés sous les seuils d’alerte renforcée. Voire, de coupure pour deux d’entre eux : la Boutonne et le Né. Car il n’a quasiment pas plu une goutte depuis le début du mois de juillet sur le bassin de la Charente. "La situation est inquiétante" insiste le directeur de l’EPTB Charente. Car si l'eau coule, c'est grâce aux réserves de l'année précédente : les barrages de Lavaud et Mas-Chaban ont fait le plein à 90 %. Ils permettent d’alimenter le bassin de la Charente. Mais au-delà de ce fleuve, "tous les affluents sont en train de décrocher du fait de la quasi-absence de pluies des trois dernières semaines", s'alarme Baptiste Sirot.