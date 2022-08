Sécheresse : pourquoi la Moselle n'est-elle pas encore passée au niveau de crise ?

C'est une tache orange sur une carte nimbée de rouge, celle des départements en niveau de crise sécheresse. La Moselle fait figure d'exception parmi ses voisins proches en restant au niveau d'alerte renforcée à la sécheresse. Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges, Meurthe-et-Moselle, l'est de la Meuse sont tous en niveau de crise.

Mercredi 17 août 2022, le comité de suivi de la préfecture de la Moselle s'est réuni, comme chaque semaine, avec les agriculteurs, les industriels, les collectivités et les associations environnementales et il a maintenu le département au niveau d'alerte renforcée. Toute la Lorraine s'assèche mais la Moselle se distingue.

Le niveau des nappes encore satisfaisant

Les cours d'eau ne sont pas aussi à sec qu'ailleurs. La rivière Moselle, par exemple, est maintenue à un niveau correct, grâce au barrage de Vieux-Prés qui réapprovisionne la rivière. C'est ce qu'on appelle un soutien d'étiage et il est en place depuis début juillet. La centrale nucléaire de Cattenom ne puise presque plus dans la Moselle, pour refroidir le seul réacteur qui fonctionne en ce moment.

Pour déterminer la gravité de la sécheresse, les autorités se concentrent particulièrement sur deux enjeux : les réserves en eau potable et l'accès à l'eau pour l'industrie. Or, la préfecture fait ses prélèvements en profondeur et non pas en surface, comme dans les autres départements. "Beaucoup des prélèvements historiques se sont faits profondément que ce soit pour l'eau potable ou les grands industriels du département, rappelle Olivier Delcayrou, le secrétaire général de la préfecture. Les nappes ont été particulièrement bien remplies depuis l'hiver dernier car les saisons ont été pluvieuses." La situation des nappes souterraines est donc moins critique, sans risque de rupture d'approvisionnement pour l'heure.

Enfin, même si elles n'ont été que brèves, les quelques pluies de ces derniers temps ont fait du bien aux rivières de l'Orne ou de la Seille.

"On reste dans une situation difficile puisque la partie ouest du département est en alerte et la partie est en alerte renforcée", prévient Olivier Delcayrou. Il ne faudrait pas grand chose pour basculer en niveau de crise. C'est pourquoi les restrictions d'usage de l'eau restent donc en vigueur.