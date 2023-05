Sécheresse : pourquoi le Département des Pyrénées-Orientales veut construire un tuyau à 80 millions d’euros

Avec la sécheresse historique qui frappe les Pyrénées-Orientales depuis plus d’un an, le lac de Villeneuve-de-la-Raho est au plus bas. A tel point que les canadairs ne peuvent plus l'utiliser pour écoper et que les agriculteurs ont dû réduire drastiquement leurs prélèvements. Cet été, la baignade pourrait également y être interdite. Pour éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir, le Département relance un vieux projet qui date de presque 50 ans : construire un tuyau qui permettrait de remplir Villeneuve depuis le lac de Vinça.

Plus grosse réserve d’eau du département, avec une capacité de 17 millions de mètres cubes, la retenue de Villeneuve-de-la-Raho est assez complexe à remplir. On utilise actuellement un système de canaux datant du Moyen-Age. Un tuyau permettrait de remplir le plan d'eau plus vite et plus facilement, au moindre épisode de pluie sur le Conflent ou sur le Capcir.

Directement branché sur le barrage de Vinça, cet adducteur cheminerait sur 60 kilomètres, sous terre. Autrement dit, à l'abri de tout risque de pollution. « En sécurisant cet approvisionnement, il sera ensuite possible d’installer une usine de potabilisation sur les bords du lac de Villeneuve. Cette solution couterait beaucoup moins cher qu’une usine de désalinisation de l’eau de mer », explique Hermeline Malherbe, la présidente du Département.

L’enjeu est important : avec l’augmentation prévue de la démographie dans la Plaine du Roussillon, les besoins en eau potable vont augmenter de 20 millions de mètres cubes par an d’ici 2040, selon les projections.

Ce tuyau, dont le coût est estimé à 80 millions d’euros, pourrait aussi avoir des bifurcations, pour alimenter de nouvelles retenues collinaires dans les Aspres : les agriculteurs y sont très demandeurs. Les études de faisabilité sont en cours. Selon le Département, il y a aujourd’hui 90% de chance que le projet aboutisse d'ici une dizaine d'années.