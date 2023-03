L'usage de l'eau en chiffres : qui prélève et qui consomme quoi en France ?

Initialement prévu pour le 26 janvier , reporté à de multiples reprises, le "plan eau" du gouvernement est dévoilé ce jeudi par Emmanuel Macron à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes). L'objectif du gouvernement, outre la préparation à l'été prochain dans un conteste de sécheresse, sera d'améliorer durablement la gestion de cette ressource menacée par le réchauffement climatique. Car l'irrigation, l'eau potable et le refroidissement des centrales nucléaires sont les principaux usages de l'eau douce en France ; et ces activités sont, susceptibles de causer des conflits d'usages en cas de pénuries.

ⓘ Publicité

Vers des sécheresses plus sévères

Près de 208 milliards de mètres cube d'eau sont disponibles dans les nappes, lacs et cours d'eau français. Mais cette abondance n'est qu'apparente. D'une part, l'essentiel de la ressource doit impérativement rester dans les milieux naturels pour préserver un équilibre satisfaisant. D'autre part, ce renouvellement est soumis à de fortes variations annuelles (142 milliards de m3 seulement en 2019) et surtout saisonnière.

Car l'essentiel de la consommation a lieu l'été, quand la disponibilité est au plus bas, provoquant des conflits d'usages voire des pénuries , comme dans les quelque 700 communes privées d'eau lors de la canicule en 2022 . Et si les prévisions du Giec ne permettent pas d'affirmer que les précipitations vont diminuer, il est établi que l'augmentation des canicules se traduira par des sécheresses plus sévères.

À lire aussi Réchauffement climatique : le dernier rapport du Giec expliqué par le climatologue grenoblois Gerhard Krinner

Pour bien mesurer l'usage de l'eau, il faut toutefois distinguer les "prélèvements" et la "consommation". Les prélèvements correspondent à l'ensemble des volumes puisés dans les rivières, les lacs ou les nappes, dont plus de 85% retournent ensuite dans ces milieux aquatiques. La consommation, c'est la part restante de ces prélèvements, environ 15%, qui sont absorbés par les plantes irriguées, les sols ou qui s'évaporent, interrompant le cycle qui conduisait ces volumes d'eaux vers la mer.

Près de 33 milliards de m3 prélevés chaque année

La France prélève en moyenne 33 milliards de mètres cubes d'eau par an sur les près de 208 milliards disponibles en moyenne chaque année dans les cours d'eau, les lacs ou les nappes, selon le ministère de la Transition écologique.

Les prélèvements sont mesurés avec précision, étant soumis dans la plupart des cas à déclaration. Hors hydroélectricité, les 32,84 milliards de m3 prélevés en moyenne sur la période 2010-2019, derniers chiffres connus, se répartissaient ainsi :

- 16,8 milliards de m3 d'eau douce utilisés pour le refroidissement des centrales électriques, essentiellement les centrales nucléaires

- 5,3 milliards pour l'eau potable

- 5,2 milliards pour l'alimentation des canaux

- 2,9 milliards dévolus à des usages principalement agricoles

- 2,6 milliards pour les autres usages, essentiellement industriels

Plus de 4 milliards de m3 consommés par an

La consommation d'eau en France - essentiellement pour l'agriculture et l'eau potable - s'établit à 4,1 milliards de m3 en moyenne par an sur la période 2010-2019, selon la nouvelle estimation publiée mercredi par le Service des données et études statistiques (SDES) du Ministère de la Transition écologique. Celle-ci revoit considérablement à la baisse l'estimation jusqu'à présent retenue de 5,3 milliards de m3.

Cette réévaluation majeure de ces chiffres, régulièrement brandis dans les débats sur l'impact environnemental du nucléaire, intervient au moment où le gouvernement tente de relancer cette source d'énergie en France.

Première activité consommatrice : l'agriculture

L'agriculture reste la première activité consommatrice d'eau avec 58% du total, devant l'eau potable (26%), le refroidissement des centrales nucléaires (12%) et les usages industriels (4%). Dans la précédente estimation, l'agriculture était déjà la première consommatrice, mais avec seulement 45% du total, tandis que les centrales comptaient pour 31% et l'eau potable pour 21%.

La part de l'agriculture irriguée - environ 7% des surfaces cultivées - est relativement limitée en France, mais la majeure partie de la consommation se fait en été. L'eau consommée naturellement par les plantes n'est pas comptabilisée.