Sécheresse : premières mesures dans le Lot et le Tarn-et-Garonne

L'absence de précipitations en Occitanie commence à se faire sentir. Seul le Tarn connaissait jusque là des restrictions. Il vient d'être rejoint par le Tarn-et-Garonne et le Lot qui a leur tour prennent des mesures sur les prélèvements agricoles et particuliers.

Dans le Tarn-et-Garonne, il n'a pas plu depuis cinq semaines sur certaines parties du département. La préfecture informe ce 3 juin que le débit des cours d’eau de plusieurs bassins s’affaiblit nécessitant une limitation des prélèvements d’eau. Sont concernés les agriculteurs mais aussi les particuliers et les collectivités qui voudraient par exemple remplir leur piscine, arroser les terrains de sports ou laver leur voiture. Le remplissage des piscines des collectivités et des campings n’est pas soumis à restriction.

La zone en jaune est concernée ; de Nohic à Montaigu-de-Quercy en passant par Moissac, Castelsarrasin, Montauban, et la partie Est des Gorges de l'Aveyron. - Préfecture 82

Les secteurs du Tarn-et-Garonne soumis à ces limitations sont spécifiés ci-dessus en jaune : depuis le Quercy jusqu'au Tescou en passant par les terres arboricoles de Moissac et Castelsarrasin, et le Grand Montauban, ainsi que el Quercy-Rouergue à l'est. Il faut consulter l'arrêté préfectoral pour savoir s'il s'agit d'interdiction totale ou partielle sur horaires.

Dans le Lot, même constat de baisse générale des débits des cours d'eau alors qu'ils avaient fait le plein cet hiver. Les premiers cours d’eau en tension sont situés principalement en Bouriane (entre Gourdon et Cahors) et dans le sud du département. Malgré les pluies attendues de ce week-end de Pentecôte, le préfet du Lot a pris une première mesure de limitation des usages de l’eau, dans le département, sur le bassin du Tournefeuille, de la Séoune, de la Lupte et de la Lère. Cela concerne les usages agricoles mais aussi ceux des particuliers, des entreprises et des collectivités : arrosage de jardins et espaces verts, remplissage de piscines et plans d’eau, lavages de véhicules, etc.