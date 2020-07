Sécheresse : premières mesures de restriction des usages de l'eau en Sarthe

La préfecture de la Sarthe vient de donner les premières mesures de restriction des usages de l'eau, applicables sur deux bassins en alerte : Anille-Veuve-Tusson et Affluents Sarthe Médiane. Les particuliers, agriculteurs et collectivités sont appelés à limiter leur consommation d'eau.

Les premières mesures de restrictions des usages de l'eau en Sarthe viennent de tomber. La préfecture place deux bassins en alerte et quatre autre en vigilance au 8 juillet.

Deux bassins en alerte, des mesures d'interdiction d'usage de l'eau

Les bassins d'Anille-Veuve-Tusson et Affluents Sarthe Médiane sont en alerte. Concrètement, les particuliers, agriculteurs et collectivités sont appelés à limiter leurs usages : l'arrosage des pelouses, des golfs, et des jardins, est interdit entre 8 h et 20 h ; le lavage des voitures est lui aussi interdit, sauf en stations professionnelles, où les volumes d'eau autorisés sont limités.

Quatre autre bassins en "vigilance"

En Sarthe, les bassins d'Aune, Braye, Vaige-Taude-Erve, Vaudelle-Merdereau-Orthe sont placés en vigilance. Les habitants sont invités à faire des économies d'eau et à réduire autant que possible les consommations "accessoires" de l’eau, comme le lavage des véhicules, le remplissage des piscines, ou encore l'arrosage des gazons et espaces verts.