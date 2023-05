Sécheresse : premières restrictions sur le bassin versant de l'Ardèche

La préfecture de l'Ardèche indique ce vendredi que les quelques précipitations prévues restent insuffisantes pour améliorer la situation de certains secteurs face à la sécheresse. Le bassin versant de la Cèze passe en alerte renforcée, celui de l'Ardèche en alerte. Avec les restrictions correspondantes.

En niveau alerte

Le bassin de l'Ardèche passe en alerte : le lavage des voitures et des voiries est désormais interdit, et l'arrosage des espaces verts publics et privés seulement autorisés les lundi, mercredi et vendredi de 20 heures à 9 heures. Sont maintenus au niveau alerte le bassin de l'Ouvèze-Payre, de la Beaume-Chassezac et du Doux-Ay.

En niveau alerte renforcée

Le bassin de la Cèze passe en alerte renforcée. Autrement dit, l'arrosage des jardins potagers est uniquement autorisé de 19 heures à 22 heures trois jours par semaine. Le premier remplissage des piscines reste permis pour les nouvellement construites. Pour les autres, seul le remplissage complémentaire est autorisé la nuit.