Sécheresse : près de Toulouse, des lacs à moitié remplis, les activités estivales en danger

En Ariège comme en Haute-Garonne, en cette fin de période de remplissage des barrages, le mois de mai a été marqué par plusieurs épisodes de pluies intenses qui ont permis d'améliorer un petit peu les débits des cours d’eau (+17 % en moyenne en mai). Malgré cela, selon la préfecture, les retenues structurantes restent très insuffisantes pour assurer les usages habituels de l’eau en période d’étiage normale.

La Ganguise et Montbel en danger

Le plus grand d'entre eux, le lac de Montbel, à 20 kilomètres de Lavelanet, avait frappé les esprits cet hiver avec ces images de désolation et de rives asséchées . Actuellement, Montbel et ses 5,5 kilomètres carrés affichent un taux de remplissage de 63%, contre 95% à la même époque l'année dernière.

Autre structure de taille, qui se trouve davantage sur le département de l'Aude mais qui avoisine l'Ariège : le lac de la Ganguise bien connu des Toulousains, dans le Lauragais. Cette base de loisirs où les enfants apprennent à faire de la voile et où les amateurs de planche à voile se font d'habitude plaisir, se trouve elle aussi dans une situation très inquiétant avec un taux de remplissage de 45% alors qu'il était quasiment plein en mai 2022.

La préfecture a aussi étudié le cas de deux bassins plus petits (moins de 0,7 km²) dans le Couserans, près du Mas d'Azil. Le lac artificiel de Filhet, alimenté par l'Arize, est rempli à 80%, cela correspond à peu près à la situation 2022. Juste à côté, le lac de Mondély à 25 kilomètres de Foix présente un niveau est bien en dessous de la normale car le lac ne bénéficie pas d’un grand bassin versant.

L’arrêté préfectoral de vigilance du 17 mars préconisant une modération volontaire de tous les usages de l’eau, reste en vigueur en Ariège. Pour l'instant, à quelques semaines du début de la saison, les niveaux d'eau de ces retenues sont insuffisants pour assurer les usages estivaux attendus.