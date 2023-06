Sécheresse : presque tous les habitants de l'Yonne concernés par des restrictions d'usages de l'eau

L'Armançon est une rivière qui traverse les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne, et qui est régulièrement placé, en été en alerte sécheresse.

Malgré les pluies orageuses de ces dernières semaines, la situation des nappes phréatiques dans l'Yonne ne s'arrange pas. La préfecture a pris ce mercredi un arrêté qui place 6 secteurs du département en alerte renforcée . L'Yonne Moyenne, l'Armançon Amont, la Cure, le Cousin, le Serein et le Tholon s'ajoutent aux trois bassins déjà soumis à ce "régime" : la Vanne, du Loing et de l'Ouanne.

ⓘ Publicité

Presque tous les Icaunais concernés

La quasi totalité des habitants du départements sont donc désormais concernés par des restrictions d'usage de l'eau ( à l'exception de l'extrême Nord du département et des régions autour de Joigny et Saint Florentin). Partout ailleurs, le lavage des voitures chez soi, le nettoyage des terrasses, façades, et trottoirs ou encore le remplissage des piscines. Interdiction également d'arroser les potagers entre 10h et 20h et d'arroser les espaces verts et massifs fleuris.

Un secteur toujours en alerte renforcée

Le secteur "Yonne Nord" est toujours en alerte renforcée, avec des restrictions supplémentaires pour les agriculteurs et les professionnels.