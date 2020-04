Sécheresse "probable" cet été dans quatre départements de Bourgogne-Franche-Comté

Peu de pluie depuis le début du printemps, l'été 2020 sera sec, très sec. Le ministère de la Transition écologique alerte, mercredi 29 avril 2020 : 17 départements français connaîtront "probablement" ou "très probablement" une pénurie d'eau d'ici la fin de l'été. C'est la conclusion d'une étude de Météo-France, du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) et des partenaires du projet de recherche national AQUIFR. En Bourgogne-Franche-Comté, la Côte-d'Or, la Haute-Saône, le Jura et la Saône-et-Loire vont probablement vivre une période de sécheresse.

Les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire "probablement" touchés par la sécheresse cet été - Ministère de la transition écologique

L'identification de ces départements permet "d'anticiper ces situations" explique le ministère. Une réunion doit se tenir le 14 mai prochain. Le Comité national de l’eau y présentera les mesures qui seront mises en œuvre pour améliorer la gestion de la sécheresse.