Sécheresse : quand l'alerte renforcée devient la règle en Isère !

Si il vous arrive de vous poser la question de l'utilisation que vous faites de l'eau, ce n'est plus la peine de vous torturer. Le situation des eaux souterraines particulièrement, des nappes phréatiques, est devenue si préoccupante en Isère que depuis le 15 septembre la préfecture a placé tout le monde en "alerte renforcée". C'est quasiment la même chose du côté des eaux superficielles, les cours d'eau, où subsistent seulement quelques exceptions : le Drac (alerte), la Romanche (alerte), l'Isère (vigilance) et le Rhône. Partout de nouvelles restrictions s'imposent qui concernent à la fois les particuliers et les professionnels, notamment les agriculteurs.

Interdit d'arroser la pelouse, et pour le jardin c'est seulement à certaines heures

En situation d'alerte renforcée il est interdit de laver sa voiture hors de stations professionnelles équipées de lances hautes pression ou de recyclage d'eau. Il est interdit de remplir des piscines de plus de 5m3 à usage privé, d'arroser les pelouses, les espaces verts publics et privés, les jardins d'agrément et espaces sportifs. Il est même interdit d'arroser les jardins potagers entre 9h et 20h. Pour les communes il n'est plus question de laver les voiries ou de faire fonctionner les fontaines qui ne sont pas en circuit fermé. Les agriculteurs doivent réduire leurs prélèvements de 30% et les entreprises en installations classées doivent respecter "le niveau 2 du plan d'économie d'eau des industriels".

La situation des nappes phréatiques - Préfecture de l'Isère