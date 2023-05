Sécheresse : quatre nouveaux cours d'eau franchissent le seuil d'alerte dans le Loiret

La préfecture du Loiret a publié ce mardi 30 mai un nouvel arrêté de restriction des usages de l'eau . La liste des cours d'eau dont le débit a franchi le seuil d'alerte s'élargit. Sont désormais concernés l'Aveyron dans l'est du département, le Bec d'Able et la Sange au sud de Sully-sur-Loire, et le Ru de Pont-Chevron près de Briare.

ⓘ Publicité

Concrètement, pour les particuliers et les communes de ce secteur, l'arrosage des pelouses, des massifs et des jardins potagers est désormais interdit de 10h à 18h, y compris pour les terrains de sport. C'est encore plus strict pour les golfs où cette interdiction passe de 8h à 20h. Il est également interdit de remplir et de vidanger sa piscine. Quant aux agriculteurs, ils sont touchés par des premières mesures de restriction de leurs prélèvements dans les cours d'eau et dans les nappes souterraines.

D'autres cours d'eau passent eux en alerte renforcée. Cela concerne le Cosson en Sologne et le Loiret-Dhuy dans le bassin d'Orléans. Les bassins du Milleron et de la Trézée-Ousson étaient quant-à-eux déjà concernés par d'importantes mesures de restrictions depuis plus d'un mois.