EN IMAGES - La sécheresse vue de l'espace : que disent les satellites de la situation en Lorraine

Les images satellites comparant et illustrant les effets de la sécheresse et des incendies de forêt en France circulent abondamment ces dernières semaines. Mais que disent-elles vraiment sur la crise climatique ? Nous avons extrait plusieurs clichés de la Lorraine vue de l'espace, établi des comparaisons et interrogé des spécialistes.

Première observation : si la comparaison entre les mois d'août 2021 et 2022 est spectaculaire, il faut se rappeler que l'été dernier était particulièrement arrosé, avec des alertes inondations et des crues, notamment dans l'Est de la France, mi-juillet. Comparer 2021 à 2022, c'est "comparer deux extrêmes" fait remarquer Météo France.

Mais c'est un fait, les cumuls de pluie de cet été 2022 sont largement inférieurs à la moyenne (cf carte + loin). De même que votre pelouse est bien verte quand vous l'arrosez ou jaune quand vous ne l'arrosez plus, nos paysages, vus de l'espace, sont desséchés.

Pour aller plus loin dans l'analyse, il faut travailler sur le long terme. C'est le rôle du programme européen Copernicus qui traite les données en provenance des satellites de l'Agence spatiale européenne (ESA). Les satellites fournissent des images détaillées, sur de longues périodes et avec régularité.

Les épisodes de chaleur sont intenses et répétés - Clément Albergel, Agence spatiale européenne

Il faut savoir si on a affaire à un "phénomène météorologique extrême" mais ponctuel ou à un "phénomène climatique de long terme" explique Clément Albergel, chercheur au bureau climatique de l'Agence spatiale européenne. Or, on constate que "les épisodes de chaleur sont intenses et répétés" ajoute le scientifique, "c'est le signe clair du changement climatique provoqué par notre activité humaine. On voit même une accélération de ces événements extrêmes".

Sur la vidéo ci-dessous (source Sentinel-Hub), on voit l'évolution du niveau du lac de Bouzey tous les mois d'août depuis 2017 : 2021 est en effet une exception, le niveau du lac est en baisse tous les étés.

Le bouleversement climatique à l'oeuvre sur la terre est bien visible depuis l'espace. Et doit nous inciter à adapter nos comportements.

Les photos ci-dessous proviennent du satellite Sentinel -2. Elles ont toutes été prises en août 2021 et août 2022, mais pas forcément de date à date, à cause de la disponibilité des images ou de la couverture nuageuse par exemple. Faites glisser le curseur pour comparer le même paysage de 2021 à 2022.

Les Vosges : le Thillot, Gérardmer

Depuis le 8 août, le département des Vosges est en partie en alerte crise pour la sécheresse.

La Moselle : Metz

Depuis fin juillet, le sillon mosellan est placé en situation d’alerte renforcée.

Meurthe-et-Moselle : Nancy et Baccarat

Depuis le 12 août, la majeure partie de la Meurthe-et-Moselle est passé au stade "crise". Le niveau des cours d'eau est au plus bas : sur les 38 stations qui contrôlent les débits des cours d'eau dans le département, 50% font état d'une rivière totalement à sec.

Verdun et la Meuse

Si "la situation du département est globalement moins préoccupante que celle de ses voisins", selon la préfecture de la Meuse, "l’état des masses d’eau se dégrade et la situation de sécheresse semble s’installer durablement". Une partie du territoire a atteint le seuil d’alerte renforcée depuis la fin juillet.

Carte : les précipitations des mois de juillet 2021 et 2022 en Lorraine

Ces cartes comparent les précipitations des mois de juillet de 2022 et de 2021 aux normales, en Lorraine. "Les cartes affichent les rapports aux normales" explique Météo France, "quand les rapports affichés sont supérieurs à 100, la période considérée est excédentaire (ou plus pluvieuse que la normale); quand les rapports sont inférieurs à 100, la période est plus sèche que la normale."

Graphiquement parlant, plus le bleu est intense, plus on est au-dessus de la normale en terme de pluie, plus on est dans le rouge, plus on est dans le déficit.